Познакомьтесь — агрессивный автопром. Гид по пришедшим в Россию китайским брендам

Вакуум, который образовался после ухода с российского авторынка недружественных стран, стремительно заполнили автомобили китайского происхождения. Сегодня по российским дорогам катаются представители разномастных брендов из Поднебесной. И если раньше слова «Крузак» или «Гелик» выдергивали из памяти вполне конкретные образы, то сейчас Dongfeng, Changan, Kaiyi никак не отзываются ни в сердце, ни в уме. «Фонтанка» разобралась в моделях и выяснила, что за звери прячутся за певучими названиями брендов.
Chery
Компания была основана в 1997 году на базе предприятия по производству автокомплектующих. В 1999 году Chery приобрела оборудование у завода Ford и начала производить автомобили, хотя лицензию получила лишь в 2001-м. Первый автомобиль седан Fulwin Chery собрала по образцу и из комплектующих Volkswagen Jetta и Santana, которые выпускались на совместных предприятиях.
В России продажи Chery стартовали в 2017 году, поставляют их напрямую из Китая. В 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было продано
В линейке 2023 года Chery в России представлен компактным кроссовером Tiggo, причем в 7 модификациях — 4,
Выделить флагмана у Tiggo достаточно сложно, все они заточены под свой бюджет. Самый недорогой из них Tiggo 4 — цены на них в Петербурге стартуют от 1,639 млн рублей. Этот момент, и плюсом к нему практичные материалы отделки, оценили каршеринговые компании и обильно оснастили ими свои парки.
Автомобиль оснащен турбированным двигателем на 1,5 литра и 147 «лошадей», шестиступенчатой роботизированной трансмиссией, дисковыми тормозами. Оцинкованный кузов базируется на платформе со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. В длину паркетник 4318 мм, в ширину и высоту — 1831 и 1662 мм соответственно, колесная база — 2610 мм, клиренс 190. Объем багажника 340 литров, если сложить спинки второго ряда, можно увеличить до 1100 л.
Exeed
Спортивный внедорожник премиум-класса, созданный всё тем же Chery. Первая серийная модель выпущена в марте 2019 года, продажи в России начались в декабре 2021. За весь 2022 год в России было продано
В РФ модельный ряд представлен в трех вариациях: LX, TXL и VX. Самый бюджетный из Exeed — LX, в Петербурге цены у официальных дилеров стартуют от 2,369 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем на 147 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. До сотни разгоняется за 10,5 секунды, максимальная скорость
Построен на базе платформы T1X, как у Chery Tiggo 7, имеет полностью независимую подвеску McPherson спереди и многорычажную сзади, дисковые тормоза. В длину кроссовер 4533 мм, в ширину 1848 и в высоту 1690. Колесная база 1650, клиренс 185. Объем багажника 412 литров, при сложенных сиденьях второго ряда — 1113.
Omoda С5
Omoda С5 — это тоже Chery. Причем в Китае кроссовер с молодежным дизайном продается под основной маркой, в Россию же ее везут как представителя отдельного суббренда «Омода», которая отличается от исходника только логотипами.
В Китае производство было запущено в феврале 2022 года, в РФ продажи запустили в ноябре. По итогам 2022 года в России продали 1521 автомобиль Omoda С5.
В салонах Петербурга цены на Omoda С5 стартуют от 2,729 миллиона рублей. За эти деньги доступен кроссовер с автоматической пятиступенчатой коробкой передач, передним приводом и поперечно установленным 1,5-литровым двигателем на 147 «лошадей». Базовая комплектация оснащена двухзонным климат-контролем, задним парктроником и камерами заднего вида, круиз-контролем, навигацией, обогревом передних сидений, руля и лобового стекла и четырьмя подушками безопасности.
Кроссовер построен на модульной платформе Chery T1X, как и Chery Tiggo 8, с независимыми подвесками McPherson спереди и полузависимой сзади и дисковыми тормозами. В длину кузов 4400 мм, в ширину 1830 и в высоту 1588. Колесная база 2630, клиренс 190. Объем багажника 378 литров, если сложить второй ряд сидений, увеличивается до 1200.
Kaiyi
Китайскую компанию Kaiyi (произносится «Кай’и») создали в 2014 году Chery как главный акционер с долей в
В России к производству Kaiyi приступили в Калининграде на заводе «Автотор», первой моделью стал городской седан Е5. Пока что автомобиль приходит в РФ в виде сваренного и окрашенного кузова, на заводе его лишь доводят до ума, однако в будущем завод предполагает перейти на полный цикл производства.
Седан оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., крутящий момент от двигателя на ведущие колеса передает вариатор.
Старт продаж Kaiyi Е5 в России намечен на первый квартал 2023 года, цена пока неизвестна. К середине года модельный ряд пополнится кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro.
Haval
Автомобильный бренд основан в 2013 году как подразделение Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников, причем более комфортных и дорогих, чем у «Великой стены». Название произносится «Хавейл», происходит от фразы I Have All («У меня есть всё»).
В России премьера Haval прошла в 2015 году. Тогда же в Тульской области был построен завод полного цикла производства.
В 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было продано
В модельном ряду бренда в 2023 году шесть представителей: кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo,
Лучшим в линейке продавцы считают F7. Начальная версия паркетника оснащена четырехцилиндровым турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 150 «лошадей». Семискоростная роботизированная коробка передач, передний либо полный привод. Полная независимая подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади, дисковые тормоза. В длину F7 4620 мм, в ширину 1846, высота 1690, колесная база 2725, дорожный просвет 190. Объем багажника 360 литров, при сложении заднего ряда кресел увеличивается до 1133.
Стоимость в Петербурге стартует от 1,9 миллиона рублей для городского кроссовера Jolion, от 2,099 для F7 и от 4,099 для Haval H9.
Geely
Компания была основана в 1986 году и к автопрому не имела ни малейшего отношения, поскольку выпускала холодильники. Слово Geely (на китайском звучит как «Цзили» и означает «счастье») появилось в названии через пять лет, когда компания переориентировалась на выпуск материалов для строительства и ремонта. Разворот в сторону автомобилей случился еще через три года, когда, заключив с Honda партнерский договор, компания начала выпускать скутеры и мотоциклы под маркой Geely. Лицензию на производство автомобилей компания получила в 2001 году и уже в 2007-м вышла на российский рынок. Сейчас Geely — одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая. Базируется в Гонконге со штаб-квартирой в Хачжоу.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2024 года Geely продал
Модельный ряд Geely в 2023 году представлен в России компактным кроссовером Coolray, среднеразмерными Atlas,
Флагман в модельном ряду Geely — кроссовер Monjaro. Построен на модульной платформе CMA, с независимой подвеской со стойками McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади, которую разработали совместно с компанией Volvo, ныне входящей в состав китайского концерна. Оснащен семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, четырехцилиндровым двигателем Volvo E-Drive в 218 «лошадей», разгоняется до сотни за 7,9 секунды.
Monjaro в младшей модификации в длину 4770 мм, 1895 и 1689 мм высота и ширина, колесная база 2845 мм, вместимость багажника 562 л.
Цены на Geely в Петербурге стартуют от 1,8 миллиона рублей на Coolray и от 3,9 миллиона на Monjaro.
Changan
Китайская автомобилестроительная компания Changan Automobile Group входит в число 20 крупнейших компаний страны, штаб-квартира в городе Чунцин. Changan переводится как «надежность, проверенная временем» и по правилам транскрипции произносится как «Чанъань». Компания открылась в 1862 году как предприятие по импорту оружия, позднее обзавелась собственным производством. Первый армейский внедорожник из ее ворот вышел в 1957 году.
Компания богата опытом строительства автомобилей на совместных предприятиях с именитыми брендами и использует его, создавая свои. В 1993 году Changan и Suzuki построили новый автозавод, правда, в 2018-м японцы ушли с китайского рынка и продали свою долю партнеру, но лицензировали права на несколько моделей до 2023 года. В 2001-м году Changan создал совместное предприятие с Ford, там выпускали Fiesta, Focus и Taurus, а в 2012-м — с Mazda. В 2011-м с совместного с Peugeot-Citroen конвейера стали выходить автомобили DS, но в 2020-м предприятие отошло гонконгской группе Baoneng Group.
В России Changan дебютировал в 2013 году, с 2016-го его собирали на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, однако в 2019-м китайская сторона отказалась от сотрудничества с россиянами.
За весь прошлый год в России было продано 5627 автомобилей бренда.
Модельный ряд в Петербурге в 2023 году представлен четырьмя кроссоверами: CS35 Plus, CS 55, CS 75 FL и Uni-K. Самый бюджетный в четверке CS35 Plus, цены стартуют от 1,639 млн рублей.
Uni-K — флагман, сами китайцы сравнивают его со старым Toyota Highlander, с которого скопированы многие решения, цена начинается с 3,049 млн. В базовой комплектации Comfort автомобиль оснащен восьмискоростной автоматической коробкой передач, двухлитровым поперечно расположенным турбированным двигателем мощностью 227 л.с, адаптированным под АИ-92, имеет независимую подвеску McPherson спереди и многорычажную сзади. В длину кроссовер 4 865 мм, ширина — 1 948, высота — 1 700, колесная база 2 890. На переднеприводных клиренс 173 мм, полноприводных — 182. Объем багажника 351 л.
JAC
Китайская компания JAC Motors (произносится «джак») сейчас специализируется на легковушках, грузовиках, погрузчиках и автобусах, хотя в 1958-м начиналась как производство оборудования для шлюзов. Первый грузовик вышел с завода в 1969 году, в 1996-м стали сотрудничать с южнокорейским Hyundai, построили новый завод и начали выпускать минифургоны. Собственный бренд JAC запустили в 2002-м, и это тоже были минивэны. Первый кроссовер, созданный по образцу Hyundai Santa Fe, сошел с конвейера в 2006-м, седан — в 2008-м. В 2015-м компания стала сотрудничать с производителем электромобилей NIO и построила еще один завод, в 2017-м создала совместное предприятие с Volkswagen, построив завод и с ним.
В 2023 году модельный ряд в Петербурге представляют шесть автомобилей: iEV7S, J7, JS6, S3, S7 и T6. Самый дорогой — «электричка» iEV7S.
Самый бюджетный — S3, цены на него стартуют от 0,709 млн рублей. За эти деньги в базовой комплектации автовладелец получит переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,4-литровым двигателем мощностью 109 «лошадей», шестиступенчатой механической коробкой передач, с независимой подвеской McPherson спереди, и полунезависимой торсионной балкой сзади. В длину автомобиль 4325 мм, в ширину 1765, в высоту — 1660, дорожный просвет 200 мм, колесная база 2560, объем багажника 600 литров.
FAW
ФАВ — так в России привыкли называть бренд, созданный китайской государственной автомобилестроительной компанией, хотя по правилам следует читать «эф-эй-дабл-ю». «Автомобильный завод №1» занимает второе место в Китае по объемам производства. Построили его в 1953 году при поддержке СССР, рабочие проходили в Союзе стажировку, и выпускали единственный грузовик — копию советского ЗИС-150. Накопленный опыт международного сотрудничества — с мексиканской Grupo Elektra SAB, двумя африканскими и американской GM прокачал навыки FAW: сегодня здесь производят внедорожники, легковушки, автобусы, грузовики и малолитражки.
В России автомобили FAW продают с 2012 года, в 2022-м было куплено 2254, годом ранее 3137.
В начале этого года губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в 3-м квартале с конвейера в городе Энгельс сойдет электромобиль Alfarus, созданный совместными усилиями компании FAW Group и «Альфа Тех».
В 2023 году в Петербурге можно купить три кроссовера FAW — Besturn X40, Besturn X80 и Bestune T77, цены на них начинаются от 1,392 млн рублей. Еще две модели можно купить по предзаказу — переднеприводный седан Besturn В30 и малолитраждный кроссовер D60. Появления флагманского кроссовера FAW Bestune T99 ожидают в этом году.
В паркетнике Besturn X40 автолюбители узнают черты Hyundai Creta и Renault Kaptur. В основе — стандартное для бюджетных кроссоверов шасси со стойками McPherson спереди и гидравлическими амортизаторами сзади. Двигатель на 1,6 литра способен выжать из себя 108 «лошадей». Базовая комплектация сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач, на «лакшери» ставят шестидиапазонную автоматическую. В длину автомобиль 4310 мм, ширина -1780, высота 1680, клиренс 180 мм, колесная база 2600. Объем багажника 375 литров.
DongFeng
Название китайской корпорации произносится «дунфэн», что означает «восточный ветер», встречается и аббревиатура DFM — Dongfeng Motor Corporation. Компания основана в 1969 году, одна из крупнейших в Китае, штаб-квартира расположена в Ухани. Начинали со строительства грузовиков, в 1990-м стали сотрудничать с Citroen, и спустя два года в линейке появились легковушки, а еще через год — совместный завод. В 2002-м компания создана совместное предприятие с Nissan, в 2013-м, совместно с Volvo, запустили производство грузовиков. В Россию бренд зашел с самосвалов, а в 2014-м и с кроссоверами. В 2022-м году в России было продано 1666 автомобилей, годом ранее 533.
Модельный ряд в Петербурге в 2023 году достаточно беден и представлен двумя моделями: Dongfeng AX7 и флагманским Dongfeng 580, цены на них начинаются от 1,2 миллиона рублей.
Внешне семиместный переднеприводный внедорожник похож сразу и на Volkswagen, и на Nissan, и Toyota с Hyundai. В Россию он поставляется в комплектации Comfort, оснащен пятиступенчатой механической трансмиссией, двигателем на 1,8 литра мощностью 132 л.с. Передняя подвеска независимая McPherson, задняя полузависимая, пружинная, с торсионной балкой. При внешних габаритах 4680 х 1845 х 1715 мм конструкторы подарили автомобилю увеличенную колесную базу в 2780 мм и дорожный просвет 200 мм. Багажник небольшой — на 375 литров, при сложенном втором ряде кресел объем увеличивается до 2215.
GAC
Штаб-квартира китайских автомобилестроителей GAC Group (произносится «джи-эй-си», хотя в народе прижился «гак») расположена в Гуанчжоу. По итогам 2021 года компания, созданная в 1997-м, занимала пятое место среди китайских автопромышленников по объему продаж. На российском рынке GAC появился в 2019-м, в 2022 году было куплено 437 автомобилей, годом ранее вдвое больше — 923.
На совместных предприятиях GAC Group производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi, и Toyota. Одна дочерняя компания выпускает легковушки и грузовики под маркой Gonow, другая — внедорожники Changfeng, внутренний рынок знаком еще с одним брендом — Trumpchi, выпускающим минивэны, до России он докатился под именем GAC GN8.
Кроме минивэна, модельный ряд в России представлен двумя автомобилями: внедорожниками GAC GS5 и флагманским GAC GS8. Цены на них в Петербурге стартуют от 1,4 миллиона, флагман — от 2,05 миллиона.
В GAC GS8 российские автолюбители видят черты Toyota Land Cruiser и в глаза называют «китайским крузаком», хотя эксперты разглядели скорее одноклассника Toyota Highlander, Honda Pilot и Kia Sorento. Семиместный кроссовер длиной 4836 мм оснащен 1,9-литровым двигателем мощностью 190 «лошадей». В основе шасси — платформа CPMA, в 2008 году GAC купил ее у Fiat. На ней была построена Alfa Romeo 166. Спереди — независимая подвеска McPherson, сзади независимая многорычажная. Колесная база 2800 мм, дорожный просвет 200 мм, при полной загрузке 162, ширина 1910, высота 1770. Объем багажника 500 литров. Привод может быть передним и полным, что неминуемо скажется на цене.
По словам экспертов, компания изначально была настроена производить качественные машины и не постеснялась сотрудничать с известными брендами: 6-ступенчатый «автомат» и панорамную крышу поставляет японский Aisin, акустику — Onkyo, тоже японский, светотехнику — немецкий Osram и тоже японская Koito. Виртуальный приборный щиток — от Continental.
Great Wall
Great Wall Motor начинали в 1976 году как кооператив по ремонту сельхозтехники. В 1984-м кооператив стал по чуть-чуть собирать армейские внедорожники, еще через 9 лет компания попробовала силы в производстве внедорожников, разработанных по типу Nissan и Toyota, но в 1994-м пришлось переориентироваться на пикапы, поскольку Китай законодательно ограничил круг компаний производителей легковушек, и Great Wall остался за бортом вплоть до 2022 года, когда ограничения ослабили. К этому времени кооператив реорганизовался в компанию. В 2005-м на экспорт, в том числе и в Россию, пошли внедорожники Great Wall Hover. Вскоре компания наладила выпуск легковушек, прототипами которых послужили популярные бренды, за что на ее голову нередко сыпались иски за нарушение авторских прав.
Сегодня Great Wall выпускает автомобили под брендами Haval, WEY, ORA, TANK и и Great Wall.
Флагманский кроссовер Lanshan принадлежащая компании марка Wey показала 30 декабря 2022 год в автосалоне Гуанчжоу. Получив шквал критики, производители заявили, что готовы принять предложения энтузиастов по улучшению экстерьера, так что в России в ближайшее время в продаже он вряд ли появится.
В 2023 году линейка моделей GWМ представлена в России двумя грузовиками: Great Wall Wingle 7 и Great Wall POER, в Петербурге цены на них начинаются с 2,2 миллиона рублей. Продажи стартовали в ноябре прошлого года, за два месяца был продан 1641 автомобиль.
Полноприводный Great Wall Wingle 7 оснащен дизельным двигателем объемом 2 литра, который выжимает 143 лошадиные силы и позволяет разогнаться до сотни за 20 секунд, рамой и шасси с передней независимой торсионной подвеской и задним мостом на рессорах, шестиступенчатой механической коробкой передач. Есть блокировка заднего дифференциала и понижающая передача. Днище усилено оцинковкой, на кузове изнутри и на колесных арках — напыление против царапин. Длина 5395 мм, снаряженная масса 1992 кг, дорожный просвет 212 мм. Максимальная скорость 155 км/ч. Грузоподъемность 975 кг.
Мнение эксперта
Когда китайские автомобили только вышли на российский рынок, пользователи зачастую отмечали их низкое качество, со смехом называя металл кузова «фольгой». Автомобильный эксперт и профессиональный испытатель Сергей Мишин специализируется на китайском автопроме, и считает, что сейчас машиностроители из Поднебесной здорово подтянулись и в кузовах составляют конкуренцию европейским брендам.
- В целом ситуация хорошая, очень много автомобилей имеют пять звезд по Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей — прим. ред.). Они агрессивно настроены на российский рынок. Все компании, которые на слуху, занимают хорошие позиции. Haval построил завод в Туле, завод Geely есть в Беларуси, Chery строят завод в Казахстане, но пока возит из Китая, и никак не может с полным приводом разродиться, — отмечает Сергей Мишин.
Каких-то ярких непримиримых недостатков у китайского автопрома эксперт не выделил, но обратил внимание на некоторые особенности.
- В первую очередь машины делаются для внутреннего рынка, и, как правило, машины там — средство передвижения в городской черте.
- Я изучал этот вопрос. Для них поездка даже за 100 километров от дома — сложное и тяжелое событие. Соответственно, машины ограничены во вместимости и имеют грузоподъемность 300–340 кг. У нас стандартная грузоподъемность — 450. «Ока» весила 650 кг и 350 могла увезти, половину своей снаряженной массы. Средний вес человека 80 кг, троих в китайскую машину посади, и в багажник уже ничего класть нельзя. Если ты покупаешь машину чтобы возить картошку с дачи мешками, об этом нужно задуматься, — говорит эксперт.
- Китайские автомобили не сертифицированы в России для таскания прицепа. Это, по мнению Сергея Мишина, говорит о низких прочностных характеристиках. При покупке нужно эти моменты прояснять — установка фаркопа возможна не везде.
- Зачастую салон уже, чем у европейских брендов, и с непривычки автолюбитель может почувствовать себя зажатым. Впрочем, к этому можно привыкнуть уже через неделю, считает эксперт.
- Практически у всех «китайцев» большое пространство для ног у пассажиров заднего сиденья. За счет этого среднестатистический багажник меньше, чем у «европейцев».
- Рейлинги на крыше выполняют чисто декоративную функцию, они не связаны с силовой структурой кузова и на них ничего нельзя возить.
- Как правило, за исключением Geely Tugella, созданного на платформе Volvo, автомобили имеют среднюю управляемость. Автовладельцы, которые захотят испытать удовольствие от управления автомобилем, вряд ли его получат. «На это надежды нет никакой», считает Сергей Мишин.
- Машины по максимуму напичканы электроникой с сенсорным управлением, что может затруднить управление ими зимой.
- И когда нужно включить обогрев сидений в два-три хода — снять перчатки зайти в меню, искать, куда там что запрятано, кистью случайно нажимается то, что тебе совсем не нужно, — делится эксперт.
Тем не менее, по мнению Сергея Мишина, везти машины из Китая сегодня проще, чем разрабатывать свои.
- «Москвич» умер. Вся система, традиции, разработчики и конструкторы... Нет людей, которые что-то смогли сделать. Во-вторых, восстанавливать — это длительный и дорогостоящий процесс. Дешевле купить в Китае и повесить свой шильдик. Но это не мы придумали — те же американцы так делают для локального южного рынка. Мое мнение — свое всегда нужно, но заводы наши за годы дефицита привыкли к философии: что бы мы ни сделали, все равно купят. Китай настолько далеко ушел от нас, что наши машины надолго отстали по качеству, — пояснил Сергей Мишин.