Познакомьтесь — агрессивный автопром. Гид по пришедшим в Россию китайским брендам

Компания была основана в 1997 году на базе предприятия по производству автокомплектующих. В 1999 году Chery приобрела оборудование у завода Ford и начала производить автомобили, хотя лицензию получила лишь в 2001-м. Первый автомобиль седан Fulwin Chery собрала по образцу и из комплектующих Volkswagen Jetta и Santana, которые выпускались на совместных предприятиях.



В России продажи Chery стартовали в 2017 году, поставляют их напрямую из Китая. В 2022 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было продано 38 497 машин.



В линейке 2023 года Chery в России представлен компактным кроссовером Tiggo, причем в 7 модификациях — 4, 4 Pro , 7 Pro , 7 Pro Max , 8, 8 Pro , 8 Pro Max .



Выделить флагмана у Tiggo достаточно сложно, все они заточены под свой бюджет. Самый недорогой из них Tiggo 4 — цены на них в Петербурге стартуют от 1,639 млн рублей. Этот момент, и плюсом к нему практичные материалы отделки, оценили каршеринговые компании и обильно оснастили ими свои парки.



Автомобиль оснащен турбированным двигателем на 1,5 литра и 147 «лошадей», шестиступенчатой роботизированной трансмиссией, дисковыми тормозами. Оцинкованный кузов базируется на платформе со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. В длину паркетник 4318 мм, в ширину и высоту — 1831 и 1662 мм соответственно, колесная база — 2610 мм, клиренс 190. Объем багажника 340 литров, если сложить спинки второго ряда, можно увеличить до 1100 л.

