Сервисы Росбанка сбоят из-за DDoS-атаки

В работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка могут наблюдаться проблемы из-за крупной DDoS-атаки. Об этом 13 марта сообщает телеграм-канал финансовой организации.



Основные системы банка функционируют штатно, специалисты работают над восстановлением корректной работы всех сервисов, отметили в Росбанке. Время работы офисов продлили — там можно подать заявления на срочные платежи в бумажном виде.

В конце января «Фонтанка» писала о росте числа кибератак на государственные сайты Петербурга. За год эти площадки стали подвергаться атакам в десять раз чаще. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, рост обусловлен продолжением противостояния в киберпространстве.