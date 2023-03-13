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    Сервисы Росбанка сбоят из-за DDoS-атаки

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    2 комментария

    В работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка могут наблюдаться проблемы из-за крупной DDoS-атаки. Об этом 13 марта сообщает телеграм-канал финансовой организации.

    Основные системы банка функционируют штатно, специалисты работают над восстановлением корректной работы всех сервисов, отметили в Росбанке. Время работы офисов продлили — там можно подать заявления на срочные платежи в бумажном виде.

    В конце января «Фонтанка» писала о росте числа кибератак на государственные сайты Петербурга. За год эти площадки стали подвергаться атакам в десять раз чаще. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, рост обусловлен продолжением противостояния в киберпространстве.

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    КибератакаРосбанк
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    Комментарии 2

    Гость13 Мар 2023 в 11:57
    Чума на все банки.
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