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    За последний год ддосить госсайты Петербурга стали в 10 раз чаще

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    В Смольном отметили рост DDOS-атак на городские интернет-ресурсы. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, их число в 2022 году выросло в 10 раз по сравнению с предыдущим. Об этом 30 января пишет ТАСС.

    Казарин отметил, что рост обусловлен продолжением противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков. Атакам чаще всего подвергались сайты образовательных и медицинских учреждений.

    В декабре Казарин отчитался об успешно пройденных киберучениях, на которых специалисты по кибербезопасности из органов исполнительной власти учились отражать кибератаки.

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