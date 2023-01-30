За последний год ддосить госсайты Петербурга стали в 10 раз чаще

В Смольном отметили рост DDOS-атак на городские интернет-ресурсы. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, их число в 2022 году выросло в 10 раз по сравнению с предыдущим. Об этом 30 января пишет ТАСС.

Казарин отметил, что рост обусловлен продолжением противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков. Атакам чаще всего подвергались сайты образовательных и медицинских учреждений.

В декабре Казарин отчитался об успешно пройденных киберучениях, на которых специалисты по кибербезопасности из органов исполнительной власти учились отражать кибератаки.

