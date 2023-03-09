Минобороны рассказало об ударе возмездия ракетами «Кинжал» в ответ на теракт в Брянской области

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военной инфраструктуре, оборонно-промышленному комплексу и энергетике Украины в ответ на теракт в Брянской области. Об этом в четверг, 9 марта, рассказало Минобороны России.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины», — рассказали в военном ведомстве.



Как уточнили в Минобороны, все назначенные объекты были поражены: уничтожены места базирования ударных БПЛА, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного оружия, а также выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

