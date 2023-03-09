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    Боевые действия на Украине

    Минобороны рассказало об ударе возмездия ракетами «Кинжал» в ответ на теракт в Брянской области

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    ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военной инфраструктуре, оборонно-промышленному комплексу и энергетике Украины в ответ на теракт в Брянской области. Об этом в четверг, 9 марта, рассказало Минобороны России.

    «Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины», — рассказали в военном ведомстве.

    Как уточнили в Минобороны, все назначенные объекты были поражены: уничтожены места базирования ударных БПЛА, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного оружия, а также выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

    Напомним, в результате нападения украинской разведывательно-диверсионной группы на два села в Климовском районе Брянской области 2 марта погибли двое человек, был ранен ребенок. Случившееся признали терактом. В ФСБ заявили, что диверсанты были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

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