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    Срочник госпитализирован после «проверки личного состава», в Петербурге его прооперировали

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    Солдат срочной службы госпитализирован после «проверки личного состава» со стороны контрактников в Смоленской области. Его доставили в Петербург — в ВМА. Следственный комитет проводит проверку. Об этом 9 марта сообщается в телеграм-канале военного омбудсмена. Петербургский адвокат Сергей Локтев подтвердил «Фонтанке», что оказывает юридическую помощь пострадавшему.

    19-летний Богдан из Ставропольского края служит в Смоленской области. В его части вечером 23 февраля (в День защитника Отечества) сержант и два ефрейтора решили провести «проверку личного состава». Солдатам дали повышенную физическую нагрузку, надо было приседать, отжиматься и выполнять другие упражнения. Затем сержант приказал срочниками бегом проследовать в душевую и помыть ноги. На выходе из душа один из ефрейторов ударил Богдана рукой по затылку. Юноша добежал до своей койки и потерял сознание. У него начались головная боль и головокружение, ночью — рвота и нарушение речи. Его госпитализировали в Вязьму, а днём отвезли на обследование в Смоленск. Его состояние не улучшалось, поэтому его доставили в петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова — в клинику нейрохирургии.

    «В результате насилия у Богдана возникла проблема с мозгом, которая потребовала хирургического вмешательства», — говорится в сообщении.

    После операции молодой человек подал заявление о преступлении в военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону. Начала проверка по факту насилия в воинской части.

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