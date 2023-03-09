Срочник госпитализирован после «проверки личного состава», в Петербурге его прооперировали

Солдат срочной службы госпитализирован после «проверки личного состава» со стороны контрактников в Смоленской области. Его доставили в Петербург — в ВМА. Следственный комитет проводит проверку. Об этом 9 марта сообщается в телеграм-канале военного омбудсмена. Петербургский адвокат Сергей Локтев подтвердил «Фонтанке», что оказывает юридическую помощь пострадавшему.

19-летний Богдан из Ставропольского края служит в Смоленской области. В его части вечером 23 февраля (в День защитника Отечества) сержант и два ефрейтора решили провести «проверку личного состава». Солдатам дали повышенную физическую нагрузку, надо было приседать, отжиматься и выполнять другие упражнения. Затем сержант приказал срочниками бегом проследовать в душевую и помыть ноги. На выходе из душа один из ефрейторов ударил Богдана рукой по затылку. Юноша добежал до своей койки и потерял сознание. У него начались головная боль и головокружение, ночью — рвота и нарушение речи. Его госпитализировали в Вязьму, а днём отвезли на обследование в Смоленск. Его состояние не улучшалось, поэтому его доставили в петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова — в клинику нейрохирургии.

