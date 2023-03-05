Бывший офицер ФСБ, перешедший на сторону Украины. МВД объявило в розыск предполагаемого соучастника теракта в Брянской области

МВД объявило в федеральный розыск 35-летнего Илью Богданова. Он — один из предполагаемых участников нападения на два населенных пункта в Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



В карточке в базе данных указано, что Илья Богданов 1988 года рождения разыскивается по статье УК. О какой именно статье идет речь, не уточняется, но человек с такими же данными появился в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



По информации телеканала RT, Илья Богданов — бывший офицер ФСБ, который перешел на сторону Украины в 2014 году. После теракта в Брянской области в телеграм-каналах появилось видео с диверсантами, один из которых похож на Богданова.

