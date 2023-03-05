6 признаков дефицита витамина D в организме и почему последствия этого могут быть серьезными

Из-за дефицита некоторых витаминов и минералов мы можем чувствовать усталость, головокружение, апатию и другие неприятные симптомы. У каждого витамина и минерала своя «зона ответственности», рассказывает «Доктор Питер».
Один из важных элементов — витамин D. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, сообщает Роспотребнадзор.
Кроме того, из-за его недостатка могут развиться и другие заболевания: атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет первого типа, нарушение памяти и внимания, некоторые злокачественные образования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).
Как заподозрить недостаток витамина D
По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, при серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся «мягкими», в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.
Заподозрить дефицит можно по следующим признакам:
- в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;
- мышцы тоже как будто ноют, особенно после физической нагрузки, даже минимальной;
- в руках и ногах появилось странное покалывание;
- у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;
- появилось ощущение жжения на языке и губах;
- вы стали страдать от головокружений.
Как восполнить дефицит
Старайтесь чаще бывать на улице в солнечную погоду. Так витамин D отлично синтезируется, лучи проникают в организм через кожу, позволяя ему усваиваться.
Небольшое количество витамина D есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.
— Получить достаточное количество витамина D c едой просто невозможно, — рассказывает эндокринолог, диетолог Яна Королева. — Он содержится в жирах. Около восьми пачек сливочного масла надо съесть, чтобы получить норму. С ультрафиолетом мы тоже получаем недостаточное количество витамина D даже летом.
Недостаток этого витамина совсем не полезен, ведь D является важным биологически активным веществом для организма, отвечает за усвоение кальция (по словам эксперта, у тех, кто недополучает этот витамин, увеличивается риск переломов и заболеваний опорно-двигательного аппарата), участвует в холестериновом обмене и не только.
Яна Королева говорит, что прием витамина D может улучшить состояние здоровья людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, неалкогольной жировой болезнью печени, заболеваниями репродуктивной сферы. Также это будет полезно для пациентов с избыточным весом и ожирением, поскольку у них чаще выявляется дефицит D.
— Прежде чем принимать витамин, нужно обратиться к врачу и определить его уровень в крови, — инструктирует эндокринолог. — Нормальным уровнем считается от 30 нанограммов на миллилитр. Если выявлена недостаточность или дефицит, то назначаются лечебные дозы. Назначать самостоятельно витамин D не нужно, потому что он относится к жирорастворимым, имеет свойство накапливаться. При неконтролируемом приеме есть риск передозировки.