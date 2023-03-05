6 признаков дефицита витамина D в организме и почему последствия этого могут быть серьезными

Научно доказано, что из-за дефицита витамина D человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата

Из-за дефицита некоторых витаминов и минералов мы можем чувствовать усталость, головокружение, апатию и другие неприятные симптомы. У каждого витамина и минерала своя «зона ответственности», рассказывает «Доктор Питер» .

Один из важных элементов — витамин D. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, сообщает Роспотребнадзор .

Кроме того, из-за его недостатка могут развиться и другие заболевания: атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет первого типа, нарушение памяти и внимания, некоторые злокачественные образования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).

По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, при серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся «мягкими», в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.

Как восполнить дефицит

Старайтесь чаще бывать на улице в солнечную погоду. Так витамин D отлично синтезируется, лучи проникают в организм через кожу, позволяя ему усваиваться.



Небольшое количество витамина D есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.



— Получить достаточное количество витамина D c едой просто невозможно, — рассказывает эндокринолог, диетолог Яна Королева. — Он содержится в жирах. Около восьми пачек сливочного масла надо съесть, чтобы получить норму. С ультрафиолетом мы тоже получаем недостаточное количество витамина D даже летом.

