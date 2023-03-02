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    Боевые действия на Украине

    Новый пакет помощи. США выделят Украине боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды

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    Власти США выделят новый пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды. Об этом в ходе брифинга в четверг, 2 марта, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

    По его словам, очередной пакет помощи Украине будет выделен в пятницу, 3 марта.

    Напомним, ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву надо порядка 180 истребителей. Однако президент США Джо Байден исключил необходимость поставок истребителей F-16 на Украину «прямо сейчас».

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