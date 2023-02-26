Байден исключил поставки истребителей Украине «прямо сейчас»

Президент США Джо Байден исключает необходимость поставок истребителей F-16 вооружённым силам Украины прямо сейчас. Об этом в интервью телеканалу CNN 26 февраля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе <...> Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдалённой перспективы», — цитирует Салливана ТАСС.
«Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — добавил представитель Белого дома.
Напомним, ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву надо порядка 180 истребителей. При этом Байден уже говорил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.