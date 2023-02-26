    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, сев

    755мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Байден исключил поставки истребителей Украине «прямо сейчас»

    2185
    31 комментарий

    Президент США Джо Байден исключает необходимость поставок истребителей F-16 вооружённым силам Украины прямо сейчас. Об этом в интервью телеканалу CNN 26 февраля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе <...> Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдалённой перспективы», — цитирует Салливана ТАСС.

    «Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — добавил представитель Белого дома.

    Напомним, ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву надо порядка 180 истребителей. При этом Байден уже говорил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белый домУкраинаПоставки оружияДжо БайденБоевые действия на Украине
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close