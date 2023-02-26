Байден исключил поставки истребителей Украине «прямо сейчас»

Президент США Джо Байден исключает необходимость поставок истребителей F-16 вооружённым силам Украины прямо сейчас. Об этом в интервью телеканалу CNN 26 февраля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе <...> Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдалённой перспективы», — цитирует Салливана ТАСС.

«Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — добавил представитель Белого дома.