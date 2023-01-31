Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16

Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Так он ответил на вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома. Об этом в ночь на 31 января сообщает ТАСС.

Напомним, ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киеву надо порядка 180 истребителей. Группа американских военных чиновник, писало издание Politico, «тихо подталкивала», чтобы Пентагон одобрили поставки F-16 Украине.

25 января «Фонтанка» рассказывала, что США определились с военной техникой, которую отправят на Украину. Речь шла о 31 танке M1 Abrams и восьми ремонтно-эвакуационных бронемашинах M88.