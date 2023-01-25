В США определились, какую военную технику отправят на Украину

Соединённые Штаты Америки определились с военной техникой, которую отправят на Украину. Речь идёт о 31 танке M1 Abrams и восьми ремонтно-эвакуационных бронемашинах M88. Об этом вечером 25 января со ссылкой на администрацию президента США сообщает Reuters.



«Сегодняшнее решение (…) является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя»,— заявил на брифинге представитель Белого дома, которого цитирует информагентство.



При этом в администрации американского президента выразили надежду, что поставки оружия Украине «помогут захватить утраченные территории, включая Крым».