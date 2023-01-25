В США определились, какую военную технику отправят на Украину

Соединённые Штаты Америки определились с военной техникой, которую отправят на Украину. Речь идёт о 31 танке M1 Abrams и восьми ремонтно-эвакуационных бронемашинах M88. Об этом вечером 25 января со ссылкой на администрацию президента США сообщает Reuters.
«Сегодняшнее решение (…) является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя»,— заявил на брифинге представитель Белого дома, которого цитирует информагентство.
При этом в администрации американского президента выразили надежду, что поставки оружия Украине «помогут захватить утраченные территории, включая Крым».
Напомним, ранее уже сообщалось о том, что США могут поставить на Украину три десятка танков «Абрамс». При этом газета The Washington Post отметила, что процесс доставки военной техники на территорию боевых действия из-за бюрократических процедур может растянуться на долгие месяцы, и маловероятно, что их успеют туда доставить к весне.
«Фонтанка» также писала, что накануне Германия приняла решение отправить на Украину 14 танков Leopard 2A6 и разрешить их реэкспорт другим странам — членам Североатлантического альянса. Готовность уже выразили Нидерланды, Испания и не входящая в НАТО Финляндия.