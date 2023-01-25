Журналист Bloomberg: США могут отправить на Украину три десятка «Абрамсов»

США могут отправить на Украину три десятка танков M1 Abrams общей стоимостью около 400 млн долларов. Об этом сообщила 25 января в социальной сети журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник.



Газета The Washington Post при этом отметила, что процесс доставки украинских войскам танков Abrams из-за бюрократических процедур может растянуться на долгие месяцы и маловероятно, что их успеют туда доставить к весне.



Белый дом ранее анонсировал обращение американского лидера Джо Байдена относительно военной помощи Киеву, которое намечено на полдень по местному времени (20:00 мск).