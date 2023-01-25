Журналист Bloomberg: США могут отправить на Украину три десятка «Абрамсов»

США могут отправить на Украину три десятка танков M1 Abrams общей стоимостью около 400 млн долларов. Об этом сообщила 25 января в социальной сети журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источник.
Газета The Washington Post при этом отметила, что процесс доставки украинских войскам танков Abrams из-за бюрократических процедур может растянуться на долгие месяцы и маловероятно, что их успеют туда доставить к весне.
Белый дом ранее анонсировал обращение американского лидера Джо Байдена относительно военной помощи Киеву, которое намечено на полдень по местному времени (20:00 мск).
Накануне Германия приняла решение отправить на Украину 14 танков Leopard 2A6 и разрешить их реэкспорт другим странам — членам Североатлантического альянса. Готовность уже высказали Нидерланды, Испания и не входящая в НАТО Финляндия.
Специалисты объяснили «Фонтанке», что к чему и для чего именно ВСУ могут пригодиться даже несколько десятков таких машин.