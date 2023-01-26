В Пентагоне объяснили, почему танки Abrams приедут на Украину не скоро. Причина проста

На складах в США нет необходимых танков Abrams для Украины, но она их все равно получит. Об этом 26 января заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.



«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», – сказала она журналистам (цитата по РИА Новости). «Абрамсы» американцам предстоит закупить у производителей.



При этом она подтвердила, что Украина получит усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams.



Издание Politico ранее сообщало, что Киеву предоставят M1A2 Abrams, но без секретного допоборудования, повышающего его огневую мощность. При этом отмечалось, что единственный в США завод по производству танков Abrams полностью забит заказами на новые танки для Польши и Тайваня. Газета Washington Post писала, что танки «не поступят в распоряжение Украины в течение многих месяцев, если не лет».

