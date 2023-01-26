Леопардовое настроение: что пишут на Западе про танки для Украины

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Решение о поставках танков на Украину вызвало настоящее «леопардовое» ликование в западных СМИ: одни пишут про долгожданное решение, другие уже оценивают их перспективы на поле брани. Но есть и серьезные опасения об эскалации конфликта и риске начала прямого военного противостояния с Россией. «Фонтанка» изучила передовицы иностранной прессы.



«Немецкие танки «Леопард-2» помогут сокрушить Россию», — пишет National Interest.

«Решение Германии направить танки на Украину — поворотный момент. Америка и союзники переходят на новый этап военного противостояния с Россией. Точно так же, как потребовалось больше года, чтобы отреагировать на присоединение Восточной Европы Иосифом Сталиным, Запад долго решался на противостояние. Теперь жребий брошен. Президент Байден полон решимости раз и навсегда сокрушить стремление России к гегемонии в Европе», — отмечает в колонке редактор издания.



В немецкой Der Spigel вышла статья с заголовком «Сюрприз под номером шесть». В ней журналисты приятно удивляются решению поставить самую современную модификацию танков.

«Тот факт, что Германия после месяцев колебаний теперь отправляет на фронт боевые танки, стал сюрпризом недели в политическом Берлине, — пишут журналисты. — Большинство экспертов ожидали, что ФРГ поставит «Леопарды» варианта А4, сравнительно старой модели, а вместо этого Германия поставляет более современные танки A6». И как пишут в Spigel, «разница может оказаться решающей в противостоянии против России».



Дальше — больше. Заголовок британской Mirror прямо говорит: «Мир объединился против зла». В статье с воодушевлением рассуждают об укреплении Украины, по мере того как Великобритания, США и Германия делятся с ней своей военной мощью. В The New York Times предполагают, что решение США и Германии позволит поставить Украине столько танков, что хватит примерно для трех новых батальонов, и это «предотвратит затяжной и статичный конфликт, который может быть выгоден российским военным».

Но звучат и голоса скептиков. В немецкой Zeit пишут, что канцлер Шольц пытается разрешить основной конфликт в спорах о танках: если поставить слишком много, то противостояние может пойти непредсказуемым путем, а если недостаточно, то это может дать сигнал для эскалации с другой стороны. И из этой дилеммы нет выхода. «Шольц и его американский коллега Байден пытаются учуять возможные «красные линии» в направлении Путина, чтобы ненароком не спровоцировать массированную контрреакцию», — отмечают в издании.



Мартин Кеттл в The Guardian написал: «Отправка танков на Украину проясняет одно: теперь это война Запада против России».

Как пишут в издании, канцлер Шольц перешел Рубикон, хотя и в характерной осторожной манере. Причин для нерешительности было много. «Они включают в себя нежелание идти в ногу с США; наследие военной истории Германии 20-го века; нежелание быть военным лидером Европы; разногласия в общественном мнении по военным вопросам; желание сохранить хрупкое единство трехпартийного коалиционного правительства; назначение только на прошлой неделе нового министра обороны Бориса Писториуса; и — никогда нельзя недооценивать — беспокойство по поводу отношений с Россией», — перечисляется в материале.



О сложной ситуации пишет и французский Le Monde: «Двойная забота канцлера — поддержать Украину и избежать прямого конфликта с Россией».

А в статье в Die Welt пишут, что «миф о «Леопарде-2» как о некоем чудо-оружии основан не в последнюю очередь на успехах вермахта во Второй мировой войне» и что «многие модификации немецких машин были далеки от совершенства». Поэтому «недостаточно поставить на Украину современные танки. Их экипажи и командиры должны быть в состоянии успешно ими пользоваться».

О том же пишут и в Financal Times: «Влияние танков «Леопард-2» на ход украинского конфликта переоценено, — пишет автор издания. — Для шанса на успех Киеву критически важно научиться правильно применять новоприобретенное оружие и сочетать его с американскими машинами». И «даже если Киев сумеет выставить целую танковую бригаду и больше, российские войска наверняка приспособятся, что со временем ослабит их мощь».



Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

