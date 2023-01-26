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    Боевые действия на Украине

    США назвали условие смягчения санкций против России и заявили, что «Абрамсы» на Украину весной не привезут

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    Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций против России ради мирных переговоров и вывода войск. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате 26 января.

    Она отметила, что она и госсекретарь Энтони Блинкен приветствовали бы подобную меру в контексте «российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы».

    Нуланд также добавила, что Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий, поскольку Abrams «является очень сложным танком и требует значительной подготовки».

    Издание Washington Post со ссылкой на представителя властей США сообщало, что танки «не поступят в распоряжение Украины в течение многих месяцев, если не лет».

    «Фонтанка» писала, что ранее в Белом доме решили дополнительно отправить на Украину более 30 танков M1 Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.

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