США назвали условие смягчения санкций против России и заявили, что «Абрамсы» на Украину весной не привезут

Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций против России ради мирных переговоров и вывода войск. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате 26 января.



Она отметила, что она и госсекретарь Энтони Блинкен приветствовали бы подобную меру в контексте «российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы».



Нуланд также добавила, что Вашингтон не успеет передать Киеву танки к весне, когда ожидается активизация боевых действий, поскольку Abrams «является очень сложным танком и требует значительной подготовки».

