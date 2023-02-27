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    Движение на М-11, где столкнулись больше 40 машин, открыто

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    Фото: МЧС России
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    Пробка на платной трассе М-11 «Нева» в районе деревни Частова Новгородской области к утру 27 февраля, судя по «Яндекс.Картам», рассосалась.

    МЧС России

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    «Подразделения МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации. Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме», — сообщает ГУ МЧС по Новгородской области.

    Фото: ГУ МЧС по Новгородской области
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    Дорожники запустили движение по обычной схеме, передаёт Росавтодор. Ночью движение открыли по одной полосе в каждом направлении, а утром в сторону Москвы — по двум полосам. В направлении Петербурга движение осуществляется по правой полосе. Ликвидация последствий массового ДТП продолжается. В левой полосе монтируют барьерное ограждение, которое пришлось разобрать, чтобы организовать временную схему движения.

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    Днём 26 февраля, по подсчётам МЧС, 41 автомобиль попал в ДТП неподалёку от деревни Частова, на 503-м километре трассы М-11, из-за «сложных метеорологических условий». Погибла женщина. По дороге разлился битум. По данным ТАСС, сначала столкнулись два грузовика, затем в них врезался Renault Duster. Пострадавших, по информации агентства, 14 человек пострадали, из них пятеро (в том числе четыре ребёнка) госпитализированы.

    Движение оказалось заблокировано на несколько часов. На месте были развёрнуты несколько пунктов обогрева. ГИБДД начала пропускать автомобили с 22:30. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 2, пункт «в», УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

    Новость обновлена в 8:53.

    В 8:50 издание «53 новости» сообщило, что движение открыто полностью, в направлении Петербурге машины едут по двум полосам.

    Фото: МЧС России
    Фото: ГУ МЧС по Новгородской области
    Фото: ГУ МВД России по Новгородской области

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