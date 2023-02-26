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    В гигантское ДТП на М-11 попало 32 машины. По дороге растёкся битум

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    25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом сообщает ООО «Объединенные Системы Сбора Платы», обслуживающее участок дороги, где произошла авария.

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    В компании уточнили, что автомобили столкнулись «из-за сложных метеорологических условий». «Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге. Сейчас на месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

    Для водителей организован пункт обогрева.

    «Фонтанка» писала, что в массовой аварии на платной трассе М-11 «Нева» днём 26 февраля погиб один человек и трое пострадали. Авария на 502-м километре (неподалёку от деревни Частова) началась со столкновения двух грузовиков. Затем в них въехал «Рено Дастер». Легковушка с женщиной за рулём «ушла под грузовик».

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