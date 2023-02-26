Очевидцы сообщили о гигантском ДТП на М-11 под Новгородом. Дорога на Москву заблокирована

Массовая авария блокировала движение по платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Не смогли разъехаться более 10 автомобилей.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла на 504-м километре — неподалёку от деревни Частова. «Полоса для движения по направлению в Москву перекрыта. С 545 км возможно объехать по ФАД М10 «Россия», — пишут автомобилисты.
По данным «Яндекс.Карт», протяжённость пробки составляет около 4 км. Местные СМИ со ссылкой на ГИБДД сообщают, что в ДТП попали 10 автомобилей. Свидетели говорят как минимум о 20.