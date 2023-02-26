Легковушка с водителем ушла под грузовик. В массовом ДТП на М-11 погибла женщина

Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария на 502-м километре (неподалёку от деревни Частова) началась со столкновения двух грузовиков. Затем в них въехал «Рено Дастер» и ещё порядка 10 автомобилей.
На опубликованных с места ДТП фото запечатлена легковушка с женщиной за рулём, автомобиль подмял грузовик. В результате аварии женщина погибла, ещё три человека получили травмы.
«В 11:40 движение по направлению в Москву перекрыто. Объезд организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 «Россия», — добавили в ведомстве.