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    Легковушка с водителем ушла под грузовик. В массовом ДТП на М-11 погибла женщина

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    Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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    Авария на 502-м километре (неподалёку от деревни Частова) началась со столкновения двух грузовиков. Затем в них въехал «Рено Дастер» и ещё порядка 10 автомобилей.

    На опубликованных с места ДТП фото запечатлена легковушка с женщиной за рулём, автомобиль подмял грузовик. В результате аварии женщина погибла, ещё три человека получили травмы.

    «В 11:40 движение по направлению в Москву перекрыто. Объезд организован на 545 км с выездом на ФАД М-10 «Россия», — добавили в ведомстве.

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