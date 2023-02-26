«Трасса не чищена. Полный коллапс». М-11 так завалило снегом, что в гигантской аварии погиб человек

Смертельную аварию на М-11 в Новгородской области в воскресенье, 26 февраля, сопровождали «сложные метеорологические условия». Водители ругаются на плохую уборку снега, в компании, обслуживающей платную трассу, говорят о мобилизации техники.
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«Трасса не чищена. Полный коллапс, — рассказал «Фонтанке» водитель Сергей. — Дорожные рабочие никак не пытались чистить».
«Нормально «Дастер» поливал в такую хорошую погоду, что и среагировать не успел, остальные тоже уснули», — предположил один из водителей.
«Супруг простоял в пробке более двух часов. Сейчас всех участников движения отправляют в объездную, — рассказала «Фонтанке» Ольга. — Дорога в ужасном состоянии. Не чищена плюс гололед. М-10 в таком же плачевном состоянии».
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25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей столкнулись неподалёку от деревни Частова. Этот участок трассы обслуживает компания «Объединенные Системы Сбора Платы». Там уточнили, что автомобили столкнулись «из-за сложных метеорологических условий».
«Снегоуборочная техника была мобилизована и выезжала на уборку дороги строго по графику, последний раз проезжала по этому участку в 11 утра. Первое ДТП произошло в районе 12 утра. Точная причина ДТП пока уточняется, на месте работают правоохранительные органы. Оператор выводил на табло переменной информации предупреждающее сообщение с рекомендованной скоростью в 70 км/ч для водителей», — добавили там.
ДТП началось со столкновения двух грузовиков. Затем в них въехал «Рено Дастер». Легковушка «ушла под грузовик». В аварии погибла женщина и ещё три человека пострадали.
Прокуратура Новгородской области по факту смертельного ДТП на трассе М-11 «Нева» организовала проверку.