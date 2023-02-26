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    «Трасса не чищена. Полный коллапс». М-11 так завалило снегом, что в гигантской аварии погиб человек

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    15 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Смертельную аварию на М-11 в Новгородской области в воскресенье, 26 февраля, сопровождали «сложные метеорологические условия». Водители ругаются на плохую уборку снега, в компании, обслуживающей платную трассу, говорят о мобилизации техники.

    читатель «Фонтанки»

    «Трасса не чищена. Полный коллапс, — рассказал «Фонтанке» водитель Сергей. — Дорожные рабочие никак не пытались чистить».

    «Нормально «Дастер» поливал в такую хорошую погоду, что и среагировать не успел, остальные тоже уснули», — предположил один из водителей.

    «Супруг простоял в пробке более двух часов. Сейчас всех участников движения отправляют в объездную, — рассказала «Фонтанке» Ольга. — Дорога в ужасном состоянии. Не чищена плюс гололед. М-10 в таком же плачевном состоянии».

    читатель «Фонтанки»

    25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей столкнулись неподалёку от деревни Частова. Этот участок трассы обслуживает компания «Объединенные Системы Сбора Платы». Там уточнили, что автомобили столкнулись «из-за сложных метеорологических условий».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Снегоуборочная техника была мобилизована и выезжала на уборку дороги строго по графику, последний раз проезжала по этому участку в 11 утра. Первое ДТП произошло в районе 12 утра. Точная причина ДТП пока уточняется, на месте работают правоохранительные органы. Оператор выводил на табло переменной информации предупреждающее сообщение с рекомендованной скоростью в 70 км/ч для водителей», — добавили там.

    ДТП началось со столкновения двух грузовиков. Затем в них въехал «Рено Дастер». Легковушка «ушла под грузовик». В аварии погибла женщина и ещё три человека пострадали.

    Прокуратура Новгородской области по факту смертельного ДТП на трассе М-11 «Нева» организовала проверку.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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