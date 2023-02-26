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    После гигантского ДТП на М-11 в Новгородской области возбуждено дело. Следователи оценят уборку снега

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    Смертельная авария с участием 41 автомобиля на платной трассе М-11 привела к уголовному делу. Об этом вечером 26 февраля сообщает Следственный комитет по Новгородской области.

    СУ СК России по Новгородской области

    Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователям предстоит изучить качество уборки снега на участке, где произошло ДТП.

    Днём 26 февраля на 503 км трассы М-11 «Нева» произошло массовое ДТП с участием большегрузов. «Рено Дастер» затянуло под грузовик. Женщина за рулём легковушки скончалась на месте аварии. Четверо детей и одна пострадавшая были доставлены в больницы. Водители сообщали о плохой уборке снега. В компании, обслуживающей трассу, заявили, что техника там работала.

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