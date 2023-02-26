    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, сев

    753мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    После гигантской аварии на М-11 в больницу доставлены четверо детей

    2112
    6 комментариев

    После аварии с 32 автомобилями на трассе М-11 в Новгородской области сотрудники скорой осмотрели 12 человек, 11 из них от госпитализации отказались. Об этом 26 февраля сообщает отдел ГИБДД «Новгородский».

    Отдел ГИБДД «Новгородский»

    После ДТП в больницу доставлена женщина и четверо детей (десяти, восьми, шести и двух лет) с различными травмами.

    Авария произошла на 504 км трассы «Нева» Маловишерского района. Сначала столкнулись две легковушки. Затем грузовик, двигавшийся в попутном направлении, стал притормаживать, и в это время в него врезался другой большегруз, который перевозил битум. Уже под стоявший грузовик с битумом «зашел» «Рено Дастер». Управляла им женщина, она погибла на месте аварии.

    Направление на Москву оказалось перекрыто, водителям советуют объезжать затор по М-10. На трассе организованы пункты обогрева.

    Водители сегодня массово жалуются на плохую уборку снега на М-11. В компании, обслуживающей дорогу, заявили, что снег чистят по графику.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с погибшейАварияДетиНовгородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close