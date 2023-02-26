После гигантской аварии на М-11 в больницу доставлены четверо детей

После аварии с 32 автомобилями на трассе М-11 в Новгородской области сотрудники скорой осмотрели 12 человек, 11 из них от госпитализации отказались. Об этом 26 февраля сообщает отдел ГИБДД «Новгородский».
После ДТП в больницу доставлена женщина и четверо детей (десяти, восьми, шести и двух лет) с различными травмами.
Авария произошла на 504 км трассы «Нева» Маловишерского района. Сначала столкнулись две легковушки. Затем грузовик, двигавшийся в попутном направлении, стал притормаживать, и в это время в него врезался другой большегруз, который перевозил битум. Уже под стоявший грузовик с битумом «зашел» «Рено Дастер». Управляла им женщина, она погибла на месте аварии.
Направление на Москву оказалось перекрыто, водителям советуют объезжать затор по М-10. На трассе организованы пункты обогрева.
Водители сегодня массово жалуются на плохую уборку снега на М-11. В компании, обслуживающей дорогу, заявили, что снег чистят по графику.