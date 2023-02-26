    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, сев

    753мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Путин примет участие в коллегии ФСБ

    3696
    17 комментариев

    На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ России. Кроме этого, предполагается, что глава государства совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро. Об этом в своём телеграм-канале по итогам интервью с президентом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин.

    «Явно следует ждать важных заявлений», — отметил по этому поводу журналист.

    Среди других анонсированных мероприятий с участием Путина — встреча с членами организации «Деловая Россия» и совещание с членами Совета безопасности РФ.

    Напомним, в интервью телеканалу «Россия-1», которое вышло 26 февраля, Путин рассказал о ядерном потенциале Великобритании и Франции, а также что Запад хочет развалить Россию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваФСБИнтервьюПутин
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Гость26 Фев 2023 в 16:55
    Путин примет ...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close