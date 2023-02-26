На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ России. Кроме этого, предполагается, что глава государства совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро. Об этом в своём телеграм-канале по итогам интервью с президентом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин.



«Явно следует ждать важных заявлений», — отметил по этому поводу журналист.



Среди других анонсированных мероприятий с участием Путина — встреча с членами организации «Деловая Россия» и совещание с членами Совета безопасности РФ.

