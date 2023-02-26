«Будут московиты какие-нибудь, уральцы». Путин объяснил, почему не допустит развала России

Запад хочет развалить Россию, заявил президент Владимир Путин. По его словам, западные страны намерены «раскассировать» территорию бывшего Советского Союза, чтобы «помыкать» её частями.

«Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее», — сказал президент в интервью «России-1», опубликованном 26 февраля.

По словам Путина, сила России — в единстве её народа. «И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочён, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — добавил глава государства.