Путин рассказал о ядерном потенциале Великобритании и Франции

Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и остальных государств — членов НАТО. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1», опубликованном 26 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, России придётся вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, «поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим».
«Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», — отметил президент РФ.
В том же интервью Путин заявил, что Запад хочет развалить Россию. По его словам, западные страны намерены «раскассировать» территорию бывшего Советского Союза, чтобы «помыкать» её частями.
«Фонтанка» писала, что в середине недели Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили внесённый Владимиром Путиным законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).