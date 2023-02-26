Путин рассказал о ядерном потенциале Великобритании и Франции

Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и остальных государств — членов НАТО. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1», опубликованном 26 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, России придётся вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, «поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим».



«Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», — отметил президент РФ.

