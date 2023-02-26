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    Путин рассказал о ядерном потенциале Великобритании и Франции

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    Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и остальных государств — членов НАТО. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1», опубликованном 26 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, России придётся вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, «поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим».

    «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», — отметил президент РФ.

    В том же интервью Путин заявил, что Запад хочет развалить Россию. По его словам, западные страны намерены «раскассировать» территорию бывшего Советского Союза, чтобы «помыкать» её частями.

    «Фонтанка» писала, что в середине недели Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили внесённый Владимиром Путиным законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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    ВеликобританияСШАФранцияЯдерное оружиеПутин
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