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    Госдума приняла закон о приостановлении ДСНВ

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    Госдума одобрила закон о приостановлении Россией действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    ТАСС отмечает, что решение было принято единогласно.

    Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин, который в тот же день и анонсировал этот шаг в ходе послания Федеральному собранию.

    В пояснительной записке было сказано, что США «целенаправленно не выполняют свои обязательства» по договору в сфере взаимной инспекционной деятельности.

    «Решение о его возобновлении будет принимать президент России», — говорится в сообщении ГД.

    Ожидается, что сегодня закон рассмотрит и Совет Федерации.

    Во вторник в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ. Президент назвал «бредом» требования НАТО пустить свои инспекции на российские ядерные объекты в текущих реалиях. В НАТО по этому поводу выразили сожаление. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

    Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. В 1979 году СССР и США договорились ограничить количество средств доставки до 2500 с каждой стороны. Логическим продолжением стало заключение в 1987 году договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (до 5500 км). В 1991 году заключен договор СНВ-1 (1600 средств доставки и 6000 боезарядов). В 1993 году удалось договориться в рамках СНВ-2 о предельной численности боезарядов в 3500 единиц. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (вторая часть системы глобального ядерного сдерживания), в ответ на это РФ вышла из СНВ-2. До 2010 года вместо него действовал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

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