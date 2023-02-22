Госдума приняла закон о приостановлении ДСНВ

Госдума одобрила закон о приостановлении Россией действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



ТАСС отмечает, что решение было принято единогласно.

Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин, который в тот же день и анонсировал этот шаг в ходе послания Федеральному собранию.



В пояснительной записке было сказано, что США «целенаправленно не выполняют свои обязательства» по договору в сфере взаимной инспекционной деятельности.

