Генсек НАТО прокомментировал решение России приостановить участие в ДСНВ

В НАТО сожалеют о решении России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом 21 февраля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Я решительно призываю Россию пересмотреть свое решение», — добавил он (цитата по ТАСС).
По словам Столтенберга, «никто не нападал на Россию», а НАТО поддерживает Украину в самообороне. Надежды Путина на то, что Европа окажется разделенной в этом конфликте, не оправдались, добавил он. Также альянс обеспокоен якобы намерениями Китая оказать помощь РФ в конфликте с Украиной.
О решении России приостановить участие в ДСНВ заявил Владимир Путин во вторник в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ счел «бредом» требования НАТО допустить свои инспекции на ядерные объекты России в нынешних условиях, когда альянс заявляет о желании нанести поражение Москве. Также Путин отметил, что Запад прямо причастен к попыткам Киева ударить по базам стратегической авиации России. Кроме того, Москва хочет понять, на что претендуют такие члены НАТО, как Франция и Великобритания, как будут учитываться их стратегические арсеналы и совокупный ударный потенциал альянса.