Генсек НАТО прокомментировал решение России приостановить участие в ДСНВ

В НАТО сожалеют о решении России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом 21 февраля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Я решительно призываю Россию пересмотреть свое решение», — добавил он (цитата по ТАСС).



По словам Столтенберга, «никто не нападал на Россию», а НАТО поддерживает Украину в самообороне. Надежды Путина на то, что Европа окажется разделенной в этом конфликте, не оправдались, добавил он. Также альянс обеспокоен якобы намерениями Китая оказать помощь РФ в конфликте с Украиной.

