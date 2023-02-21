Путин: Россия приостанавливает свое участие в договоре об СНВ

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.



Президент РФ отметил, что Запад прямо причастен к попыткам Киева нанести удары по базам нашей стратегической авиации. В этой связи Путин считает «театром абсурда» и бредом призывы НАТО допустить свои инспекции на ядерные объекты России. При этом, как подчеркнул российский лидер, США ведется разработка новых типов ядерного оружия.

«Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — заявил российский президент. Он добавил, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, Москва должна понять, на что претендуют такие члены НАТО как Франция и Великобритания, как будут учитываться их стратегические арсеналы и совокупный ударный потенциал альянса.