Путин: Россия приостанавливает свое участие в договоре об СНВ

Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Президент РФ отметил, что Запад прямо причастен к попыткам Киева нанести удары по базам нашей стратегической авиации. В этой связи Путин считает «театром абсурда» и бредом призывы НАТО допустить свои инспекции на ядерные объекты России. При этом, как подчеркнул российский лидер, США ведется разработка новых типов ядерного оружия.
«Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», — заявил российский президент. Он добавил, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, Москва должна понять, на что претендуют такие члены НАТО как Франция и Великобритания, как будут учитываться их стратегические арсеналы и совокупный ударный потенциал альянса.
Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия, но Москва не будет этого делать первая. «Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — сказал Путин.
Напомним, что Владимир Путин 29 января 2021 года ратифицировал продление на пять лет договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-III между РФ и США было подписано 8 апреля 2010 года.