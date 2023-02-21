Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и США «о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Об этом вечером 21 февраля сообщил телеграм-канал нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточняется, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже направил проект федерального закона в комитеты ГД по международным делам и обороне. По его словам, внесенный президентом законопроект будет рассмотрен в среду, 22 февраля, на пленарном заседании Госдумы, и сразу после этого его направят в Совет Федерации.