«Единый кулак против России». Что думают в МИД РФ о переговорах по ДСНВ

В Москве пока не знают, возобновится ли диалог с США по контролю над ядерными вооружениями. Россия не видит никаких признаков улучшения ситуации в поведении Вашингтона. Об этом 22 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, накануне в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он объяснил это тем, что НАТО хочет нанести «стратегическое поражение» России, также необходимо понять, на что претендуют такие члены альянса, как Франция и Великобритания, и как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО. Законопроект о приостановке сегодня будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации.



Рябков отметил, что в нынешней ситуации невозможно пренебрегать британским и французским потенциалами. «Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).



При этом дипломат подчеркнул, что Россия будет придерживаться центральных количественных ограничений в рамках договора. Кроме того, Москва будет соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. «На данном этапе мы считаем: этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости, поддержания стратегической стабильности», — добавил Рябков.

