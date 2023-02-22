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    «Единый кулак против России». Что думают в МИД РФ о переговорах по ДСНВ

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    В Москве пока не знают, возобновится ли диалог с США по контролю над ядерными вооружениями. Россия не видит никаких признаков улучшения ситуации в поведении Вашингтона. Об этом 22 февраля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Напомним, накануне в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он объяснил это тем, что НАТО хочет нанести «стратегическое поражение» России, также необходимо понять, на что претендуют такие члены альянса, как Франция и Великобритания, и как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО. Законопроект о приостановке сегодня будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации.

    Рябков отметил, что в нынешней ситуации невозможно пренебрегать британским и французским потенциалами. «Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

    При этом дипломат подчеркнул, что Россия будет придерживаться центральных количественных ограничений в рамках договора. Кроме того, Москва будет соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. «На данном этапе мы считаем: этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости, поддержания стратегической стабильности», — добавил Рябков.

    По словам замминистра, Россия приняла решение о приостановлении договора по двум причинам: пренебрежение Вашингтоном своими обязательствами, а также продолжающийся конфронтационный курс США в отношении Москвы, в том числе в связи с ситуацией на Украине. Также Рябков не исключил, что США могут сами принять решение о выходе из ДСНВ.

    «Все остальное зависит целиком от США, от того, какие они будут принимать решения, какой они будут проводить курс», — резюмировал Рябков.

    Подробнее о том, чем грозит приостановка договора СНВ-3, читайте в интервью эксперта «Фонтанке».

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