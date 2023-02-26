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    Посмотрите, что в России сжигают на Масленицу: от идолов до западных игрушек

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    Россияне с размахом отметили Масленицу традиционным сжиганием чучела, в его качестве выступили масштабные объекты, древние идолы и даже западные куклы.

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    В Калужской области, в арт-парке Никола-Ленивец сожгли гигантскую «Четвертую стену». Вообще, это понятие из мира искусства — символическая, незримая граница между вымыслом и реальностью. Рушить четвертую стену — значит стирать эту грань. В парке понятие превратилось в четыре физические стены, которые торжественно подожгли, и они в процессе обрушились. Причем конструкция была с секретом: в двух из четырёх стен сухостой и ветки сложили таким образом, чтобы в них прогорел круг и получился просвет.

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    В Подмосковье горела копия археологического памятника Шигирский идол. Это древнейшая в мире деревянная скульптура. Оригинал, который нашли в болоте в 19-м веке, хранится в музее на Урале, а для Масленицы местные мастера изготовили его точную копию.

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    Дальше всех пошли в Липецкой области — из огнемёта там подожгли чучело в виде куклы Хагги Вагги. Это персонаж хоррор-игры, игрушки с которым ранее изъяли из магазинов. Долгое время монстра требовали и вовсе запретить, так как он якобы угрожает детской психике и традиционным семейным ценностям.

    В Петербурге пока сожгли не все чучела. Куда можно отправиться на праздник и что посмотреть — читайте в нашем обзоре.

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