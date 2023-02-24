Где Петербург гуляет на Масленицу: куда пойти на блины, народные забавы и сжигание чучела

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Масленичная неделя подходит к кульминации — слова «Прощай, Масленица» скоро будут доноситься из разных парков и садов, а после сожжения соломенного чучела люди попрощаются с холодом и мраком зимы (пусть и только по традиции, а не по прогнозу погоды). «Фонтанка» собрала дюжину культурных площадок, где будут организованы традиционные русские народные гулянья.



Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Центральные городские гулянья проходят в Петропавловской крепости все оставшиеся до 26-го февраля дни. 24 и 25 февраля можно будет участвовать в масленичных забавах с 14.00 до 17.00. Предлагается пройти мастер-класс по печению блинов и квест «Путь повара», изготовить карамельное солнце на палочке, сделать снимок на память в специальной фотозоне и стать участниками танцевального флешмоба. А 26 февраля запланирована концертная и развлекательная программа. В крепости установят «Ящик для плохих новостей», куда пришедшие смогут опустить записки с перечислением всего того, от чего хотелось бы избавиться в наступившем году. Его потом сожгут за компанию с чучелом Масленицы. После полуденного выстрела в 12.00 мастера-блинопеки соберут на глазах у публики блинный пирог весом 500 кг, которым смогут угоститься все желающие (раздача и разрезание, по расписанию праздника, начнутся в 13.15). В 13.30 стартует шоу-программа, музыкальные и цирковые номера, шоу мыльных пузырей и прочие активности. А завершит вечер сжигание чучела Масленицы в 16.40. 0+



ЦПКиО Масленичные гулянья на Елагином острове пройдут в последний день Масленицы — 26 февраля с 12:00 до 18:30 — на семи площадках. Обещают уличные театры, ряженых и скоморохов, казаков с конно-трюковой программой, а также «самобытные коллективы» из Пскова, Великого Новгорода, Вологодской губернии и Петербурга. Конкурсы подразумевают подарки от спонсоров, чучело Масленицы, которое жечь начнут в 18.00, — «начинку» из «Черного сердца»: на данный момент оно установлено во дворе Конюшенного корпуса и горожане уже могут складывать туда записки и рисунки со своими страхами и проблемами — а перед сожжением чучела его поместят внутрь.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Интересная деталь: в ЦПКиО обещают организовать шуточно-развлекательные площадки и для обитателей Елагина острова — уток и белок. А теперь деталь важная: вход на праздник платный, цены и подробное расписание — на сайте ЦПКиО. 0+



Этнографический музей

Фото: предоставлено Этнографическим музеем Поделиться Поделиться





В Этнографическом жечь никаких чучел не планируют — но там можно погрузиться в историю праздника на разных познавательных мероприятиях. О народных традициях — как в старину блины пекли, как с горок катались, как в гости ходили — рассказывают ежедневно до 26 февраля на тематических экскурсиях, в игровых программах от фольклорных коллективов. На экскурсии «Как на Масленой неделе…» детей (5–11 лет) научат правильно носить коромысло, рубить дрова, держать ухват, пользоваться кочергой, подметать пол и петь колыбельные, а еще ребята попробуют разгадать старинные русские загадки. А на экскурсии «Традиционные праздники и обряды русского народа» (14+) гостям расскажут о годовом цикле народного календаря, о семейных и календарных обычаях и обрядах. В качестве гуляний — проведут фольклорную программу «Гуляй, Масленица!» (5+) с песнями, играми и хороводами. Расписание — на сайте музея.



Музей-заповедник «Павловск» Здесь Масленицу организуют (причем в этом году — 50-й раз!) 25–26 февраля. Первый день — чисто детский: игры со скоморохами и хороводы, конкурс и парад самостоятельно выполненных кукол-масленичек, выступление юных артистов фольклорного коллектива и участие в шумовом оркестре, все это — с 12.00 до 16.30. А второй день (также с 12.00) — уже для всей семьи: тут будут семейные эстафеты, силовые молодецкие забавы, концерт, спектакль, танцевальный мастер-класс и шоу с обручами. Чучело Масленицы сожгут в 16.30. Полная программа — на сайте «Павловска». 0+



Культурный квартал «Брусницын»

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Каждый оставшийся день до 26 февраля с 14.00 до 21.00 в общественном пространстве будут проводить развлечения, которые традиционными масленичными не назовешь, — но тем оригинальнее. Это бесплатные мастер-классы по изготовлению свечей и по каллиграфии, старинные настольные игры ручной работы из разных эпох (царская игра города Ур, хнефатафл, мельница, дальдоза, дуодецим, стражи королевы, турецкие шашки, фанорона и другие). Сыграть предложат и в активную игру «Мост тролля», а также сразиться на «Тямбарной площадке» с мягкими стилизованными мечами и щитами, или попробовать себя в трех тирах — пистольном, лучном и тире катапульт (тиры и чеканка — уже платные).



Ну а чучело Масленицы сожгут 26 февраля в 16.00. 0+

Ленинградский зоопарк В зоопарке также приобщили к Масленице животных: на показательных кормлениях им предложат лакомства в форме блинов, солнышек и других праздничных символов. Для детей на каждый из оставшихся дней масленичной недели — своя программа. Например, «чучело зимы» здесь будут каждый день не жечь, а прагматично скармливать козам, корове и оленям и отдавать на уничтожение крупным кошкам. А еще в зоопарке напоминают: 26 февраля — это не только последний день Масленицы, но еще и День белого медведя, а значит, питомица Хаарчаана получит специальный праздничный обед и подарки. 0+



Детская библиотека МЦБС им. М.С. Лермонтова Лаконично и по-семейному — зато бесплатно: во дворе Детской библиотеки 25 февраля юных читателей ждут с 13.00 до 15.00 играть на свежем воздухе, водить хороводы, проходить мастер-классы по традиционных ремёслам и квизы. 0+



Усадьба «Богословка» Масленицу за городом здесь празднуют каждый день по-разному. 24 февраля в 13.00 и 15.00 дают народную комедию «Петрушка» и выступление коллектива с рассказом о Масленице; 25 февраля в 12.00 — проводят фестиваль колокольных звонов; 26 февраля с полудня гостей ждут на концертную программу, народные игры, конкурсы, ярмарку и другое. Вход свободный. 0+

Музей истории религии Тут Масленица — в формате детской (5–13 лет) праздничной программы «Масленица: солнечная схватка». Казалось бы, причем тут схватка? «Наши предки почитали солнце как божество, с наступлением первых весенних дней они радовались, что солнце начинает согревать землю. — объясняют в музее. — Но многие ли знают, что за солнце нужно было сражаться? Да-да, для того, чтобы оно восходило на небо каждый день, богам и героям в различных религиях и верованиях приходилось вступить в настоящую «солнечную схватку»: кого-то подстерегало ужасающее чудовище, кого-то — близкий родственник». Обо всем этом расскажут экскурсантам 25 и 26 февраля, после сопроводив на мастер-класс. По билетам.



Парк имени Бабушкина Чтобы не ездить в центр города, можно ограничиться масленичными гуляньями в Парке имени Бабушкина. Тут программы рассчитаны на 25 и 26 февраля, с 12.30 до 18.00 (последнее в программе — сожжение чучела, причем, что характерно, в оба дня). В течение всего праздника работают интерактивные площадки: ледяной столб (с 13:00), перетягивание каната, конкурс на меткость, «Весёлая эстафета», «Быстрый старт», прыжки в мешках. Также анонсировано бесплатное чаепитие, интерактивные площадки «Пилка-колка дров» и «Забей гвоздь», фотографирование с хаски, ярмарка, песни-пляски-конкурсы и загадочный «Аэромедведь». Почасовая программа — на сайте. Вход свободный. 0+



Шереметевский дворец Интерактивную семейную экскурсию «Рад скомрах о своих домрах» проводит 25 и 26 февраля в 16.30 Музей театрального и музыкального искусства в Шереметевском дворце. Рассказывают про бродячих музыкантов Древней Руси — скоморохов, дудочников, волынщиков, гусляров и гудошников. На музыкальной экспозиции «Открытые фонды» юным посетителям не только расскажут об инструментах (гуслях, домре, гудках, балалайках, свирелях, бубне, трещотках) — но и дадут на них поиграть. Подробности — на сайте музея. 6+



Екатерининское собрание Петербург-концерт проводит 26 февраля вечер «Масленичный калейдоскоп». Симфонический оркестр Санкт-Петербурга, ансамбль «Рождество», ансамбль песни и танца «Барыня» исполнят программу из Римского-Корсакова, Чайковского и русских народных песен. В буфете обещают продавать блины. Полная программа — на сайте. Начало в 19.00. 6+

