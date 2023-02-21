Масленица в Петропавловской крепости: гигантский блинный пирог и сжигание «ящика плохих новостей»

Длинные выходные с 23 по 26 февраля в Петропавловской крепости пройдут под знаком масленичных гуляний. Всё, чтобы забыть обо всём и попрощаться с зимой весело и с соблюдением традиций, — прямо как в детстве. Место действия — территория у Нарышкина бастиона. 0+

Программа праздника игровая и почти театральная: по сюжету-легенде на время масленичных гуляний на планету спустятся разукрашенные Посланники Солнца и принесут с собой силы добра и света. Главная цель персонажей — побороть зимнюю тьму и холод и приблизить приход Весны, тепла и солнца. Оружие героев — смех и большой танцевальный флешмоб.

Чтобы ритуально попрощаться с плохим, накопившимся аж с прошлой зимы, как уверяют организаторы, и взрослым, и детям достаточно прийти на гулянья и опустить записки с перечисленными бедами в специальный «ящик плохих новостей». Все бумаги оттуда обязательно сожгут и развеют по ветру, чтобы на смену уже скоро пришло что-то хорошее.

Последний день гуляний в Петропавловке будет и самым масштабным. В полдень воскресенья, сразу после выстрела из пушки, мастера-блинопёки начнут собирать гигантский блинный пирог весом 500 килограммов. Творение после шутливой регистрации рекорда, конечно, придётся кому-то съесть: объём заранее впечатляет, так что угостят всех желающих. Сжигание чучела Масленицы и «ящика плохих новостей» назначено на 16:40.



При этом, чтобы попробовать блины, ждать воскресенья вовсе необязательно: все дни до 25 февраля на Заячьем острове работают точки, где будут подавать традиционную масленичную выпечку с самыми разными начинками.

