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    Масленичные потехи на Елагином: театральные представления и огненное изгнание горестей

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    Масленица в ЦПКиО им. Кирова в этом году пройдёт с размахом. В воскресенье, 26 февраля, с 12:00 до 18:30 на Елагином острове публику развлекают ряженые и скоморохи, блинами угощают повара, а театры из Пскова, Великого Новгорода и Вологды дают тематические представления. 0+

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Чтобы ничего не упустить, вовсе необязательно знать географию парка. Сцены и палатки, кажутся, вырастут на всех перекрёстках, а официальных точек-площадок аж семь. Главная из них расположится на Масленичном лугу. Именно там в 18:00 зиму проводят шуточным сжиганием огромного чучела.

    В небытие планируется отправить не только холода, но и накопившиеся беды: весь день у чучела будет стоять почтовый ящик в виде черного сердца. Оно по задумке олицетворяет прошедший год и всё плохое, что произошло за последние 12 месяцев. Записки с жалобами горожан буквально за минуты сгорят в огне, и процесс станет шумным и радостным ритуалом.

    Подробности программы смотрите на сайте.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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