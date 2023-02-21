Масленичные потехи на Елагином: театральные представления и огненное изгнание горестей

Масленица в ЦПКиО им. Кирова в этом году пройдёт с размахом. В воскресенье, 26 февраля, с 12:00 до 18:30 на Елагином острове публику развлекают ряженые и скоморохи, блинами угощают повара, а театры из Пскова, Великого Новгорода и Вологды дают тематические представления. 0+
Чтобы ничего не упустить, вовсе необязательно знать географию парка. Сцены и палатки, кажутся, вырастут на всех перекрёстках, а официальных точек-площадок аж семь. Главная из них расположится на Масленичном лугу. Именно там в 18:00 зиму проводят шуточным сжиганием огромного чучела.
В небытие планируется отправить не только холода, но и накопившиеся беды: весь день у чучела будет стоять почтовый ящик в виде черного сердца. Оно по задумке олицетворяет прошедший год и всё плохое, что произошло за последние 12 месяцев. Записки с жалобами горожан буквально за минуты сгорят в огне, и процесс станет шумным и радостным ритуалом.
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«Фонтанка.ру»