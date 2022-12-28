Победа над Хагги Вагги. Какие еще страшные игрушки можно запретить

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Крупнейшие маркетплейсы снимают с продажи игрушки Хагги Вагги. Формально — после того, как Роскачество обнаружило в них повышенное содержание фенола. Причина скорее бюрократическая, но железная. Долгое время к разноцветным мохнатым игрушкам из хоррор-игры выдвигались другие претензии — якобы они угрожают детской психике и традиционным семейным ценностям. «Фонтанка» присмотрелась к соседям Хагги Вагги по магазинным полкам и нашла среди них самых страшных представителей плюшевой флоры и фауны, которых общественники, родительские сообщества и депутаты почему-то обошли вниманием.



Слендермен уже вчерашний день. В детском пантеоне интернет-страшилок его место занял другой монстр — Сиреноголовый. Это высокое костлявое человекоподобное существо, у которого вместо шеи и головы столб с закрепленными на нем сиренами. По легенде он живет в лесах и охотится на заплутавших путников и детей.



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«Хотите чем-то удивить и одновременно порадовать своего ребенка, показав, что вы можете быть на одной волне с нынешним поколением? Обратите внимание на игрушку Сиренеголовый», — призывает продавец.

Там же можно найти набор пластиковых игрушек с Сиренеголовым и его друзьями — Светофороголовым, Глазоголовым и еще одним монстром, у которого вместо головы что-то похожее на ирокез из картошки фри. Есть и женские варианты.



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Если ваш ребенок просит купить ему свиноробота, возможно, он вдохновился песней Мейби Бейби «Суперпоросенок», а может быть, фанатеет от хоррор-игры «Пять ночей «У Фредди». В зависимости от части (а всего в популярной франшизе выпущено 13 игр) меняются возраст и профессия главного героя, но сюжет остается неизменным — его хотят убить роботы-аниматроники, пластиковые копии которых продаются в разделе детских товаров.



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Сколько ни боролась петербургская прокуратура с аниме, но из детских сердец его ничем не вытравишь. А в японской мультипликации даже плюшевый медведь — натура сложная и двойственная, вроде как милый, но не без чертовщинки. «Данганронпа» — это, кстати, название сериала, а Монокума — имя персонажа. Как говорится, родитель, смотри не перепутай.



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Но самое страшное плюшевое чудище, по мнению автора этого текста, — это Демогоргон из сериала «Очень странные дела». Таких серых чертей, у которых от головы одна пасть, продавали с лотков прямо на Невском проспекте вместе с Хагги Вагги и Кисси Мисси. Спрос был огромный, но с наступлением холодов ларьки попрятались. Продолжат ли они продавать «запрещенных» монстров, увидим следующем году.



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Еще одна из популярных компьютерных игр-хорроров и ее персонаж — бабка Грэнни. Это очень страшный даже для взрослых квест, в котором надо выбираться из комнат, не привлекая внимания совершенно жутко исполненной слепой старухи, которая, поймав вас, безжалостно убивает бейсбольной битой. Большинство мягконабивных игрушек, имеющихся в продаже, сильно сглаживают отвратительные черты этого персонажа, тем не менее милого и пушистого в ней все равно мало.



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Очень богат на жутковатую живность мир компьютерных игр Roblox. По его мотивам сделан не один десяток как минимум странных, а по большей части жутковатых игрушек, которые многие родителя захотят держать от своих детей подальше. Особенно вызывающе звучит их общее наименование — «Радужные друзья».



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К слову, все упомянутые игры и сериалы имеют возрастные ограничения +16, +18. Это очень важно. Формально это именно родители должны решать, давать ли своим детям такие игрушки, а производитель тут ни при чем. Ведь взрослому человеку иметь в коллекции плюшевого персонажа любимой игры или сериала не возбраняется. Единственный случай за последние годы, когда запретить требовали именно детский контент, — в 2014–2015 годах общественники боролись с мультфильмом Monster High и игрушками по нему. Якобы они распространяют культ смерти и тоже влияют на психику детей. Вокруг этого поднялась большая шумиха, но спустя 8 лет монстры-барби все еще продаются на маркетплейсах.



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Одно из нарушений, которые выявили при продаже Хагги Вагги, которое привело сейчас к его исчезновению с виртуальных прилавков, — отсутствие в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. Такие игрушки в основном производятся в Китае, часто это контрафакт, в случае с которым о маркировке речи не идет в принципе.

Однако таким же способом на соседние места с опальными Хагги Вагги в обход правообладателей попадают коты Басики, уточки Лалафанфан и прочие мягкие игрушки. Просто их приятные мордочки, вероятно, не вызывают желания сделать тест на фенол. А жуткие игрушки и у отечественного производителя встречаются.



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Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

