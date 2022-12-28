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    Ужастики кончились. Игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Крупнейшие российские маркетплейсы, такие, как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет», удалили карточки товаров с игрушками Хагги Вагги, страницы и ссылки с предложениями продавцов пропали из каталогов сайтов. На это обратил внимание специализированный портал «Роскачество».

    Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama также вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже. В свою очередь, интернет-магазин «Детский мир», по данным портала, запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров после проведения исправления нарушений производителем. Без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.

    «Фонтанка» рассказывала и показывала, как ранее Хагги Вагги обвинили в покушении на детскую психику. Кроме этого, было установлено, что 89% попавших под исследование игрушек имели превышения по содержанию фенола.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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