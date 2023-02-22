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    Минпромторг предлагает отменить упрощенный ввоз автомобилей из дружественных стран

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    Министерство промышленности и торговли РФ предлагает запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям. Об этом сообщается на сайте Минпромторга 22 февраля.

    «Предложение Минпромторга предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

    Все ввозимые машины вновь должны будут оснащаться вызовом экстренных служб. Согласно документу, правила будут действовать как минимум до 1 февраля 2024 года.

    Требования для ввоза машин были упрощены летом 2022 года специально для параллельного импорта.

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