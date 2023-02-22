Первое в России дело в отношении украинского военного о насилии над гражданскими поступило в суд

В суд поступило первое в России уголовное дело в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими. Об этом 22 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд. Как предполагается, дело будет рассматриваться в общем порядке.
Обвиняемого зовут Антон Чередник. Ему вменяются следующие статьи УК РФ:
- насильственный захват власти (ст. 278);
- жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356);
- убийство (ч. 2 ст. 105);
- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3).
В июне 2022 года СК сообщал о предъявлении обвинения украинскому военнослужащему Антону Череднику, который, по данным СК, в марте убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке. В суде подтвердили, что это первое в РФ подобное уголовное дело, которое будет назначено к рассмотрению в ближайшее время.