В Петербурге решили нарастить красные зоны

Комитет по здравоохранению Петербурга добавит число коек для пациентов с коронавирусом. С начала года он постепенно урезал красные зоны, но теперь стали везти больше пациентов.

«С сегодняшнего дня согласовано увеличение числа коек в Госпитале для ветеранов войн, Александровская больница дополнительно развернет койки, а там уже будем смотреть по потребности. Если ситуация не будет идти по нарастающему тренду — ограничимся семью стационарами, которые работают сейчас. Потребуется — доразвернем дополнительно», — заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец вечером 20 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».