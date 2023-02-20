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    COVID-19

    В Петербурге решили нарастить красные зоны

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    Комитет по здравоохранению Петербурга добавит число коек для пациентов с коронавирусом. С начала года он постепенно урезал красные зоны, но теперь стали везти больше пациентов.

    «С сегодняшнего дня согласовано увеличение числа коек в Госпитале для ветеранов войн, Александровская больница дополнительно развернет койки, а там уже будем смотреть по потребности. Если ситуация не будет идти по нарастающему тренду — ограничимся семью стационарами, которые работают сейчас. Потребуется — доразвернем дополнительно», — заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец вечером 20 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Он добавил, что легкие и среднетяжелые пациенты в среднем теперь находятся в больницах по 5–7 дней, а не по две недели. Но более тяжелые могут провести и больше месяца в стационаре.

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