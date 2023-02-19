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    19-летняя британка уволилась из супермаркета и заключила контракт с лейблом благодаря TikTok-хиту о расставании

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    Выложенная в TikTok песня помогла прославиться и начать профессиональную карьеру 19-летней британке Мэй Стивенс. Как сообщает 19 февраля BBC, девушка опубликовала в соцсети 15-секундный ролик, в котором танцует под свою собственную песню, из-за нехватки контента и не ожидала, что видео станет вирусным. «Надела самый яркий джемпер, исполнила самые ужасные танцевальные движения, отправилась встречать Новый год», — рассказала она.

    В песне «If We Ever Broke Up» («Если мы когда нибудь расстанемся») певица рассуждает о том, как будет переживать разрыв с бойфрендом, в частности обещает рассказать отцу бывшего об ужасном поведении его сына. После видео в TikTok в соцсетях начали появляться ролики на песню Мэй Стивенс, снятые другими пользователями. Просмотры в аккаунте певицы выросли с нескольких тысяч до миллионов.

    В результате девушка уволилась из супермаркета Asda, в котором работала, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. И уже успела подписать контракт с лейблом.

    «Я думаю, что [песня] дает людям энергию босса и, возможно, знак, чтобы они вспомнили, кто они такие. И если у них плохие отношения или кто-то неправильно к ним относится, они всегда могут уйти», — сказала Стивенс.

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