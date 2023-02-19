19-летняя британка уволилась из супермаркета и заключила контракт с лейблом благодаря TikTok-хиту о расставании

Выложенная в TikTok песня помогла прославиться и начать профессиональную карьеру 19-летней британке Мэй Стивенс. Как сообщает 19 февраля BBC, девушка опубликовала в соцсети 15-секундный ролик, в котором танцует под свою собственную песню, из-за нехватки контента и не ожидала, что видео станет вирусным. «Надела самый яркий джемпер, исполнила самые ужасные танцевальные движения, отправилась встречать Новый год», — рассказала она.



В песне «If We Ever Broke Up» («Если мы когда нибудь расстанемся») певица рассуждает о том, как будет переживать разрыв с бойфрендом, в частности обещает рассказать отцу бывшего об ужасном поведении его сына. После видео в TikTok в соцсетях начали появляться ролики на песню Мэй Стивенс, снятые другими пользователями. Просмотры в аккаунте певицы выросли с нескольких тысяч до миллионов.

