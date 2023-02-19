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    Паника. Столичная прокуратура показывает, как девочка пострадала на хоррор-квесте

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    После травмирования девочки на квесте следователи московского управления СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), сообщает 19 февраля MSK1. Столичная прокуратура показывает видеозапись инцидента.

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    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    ЧП произошло 16 февраля на Волгоградском проспекте, где подростки проходили хоррор-квест. На записи видно, как дети подходят к двери и внезапно их пугает актёр. Они в панике бегут прочь и падают друг на друга. В этой куче 13-летняя девочка получила множественные ушибы и ссадины.

    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также дача юридической оценки действиям ответственных лиц, в том числе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, контролируется прокуратурой Москвы», — отмечается в сообщении.

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    МоскваКвестРебенок пострадалХоррор-квестТравмы у подростка
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