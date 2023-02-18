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    В Москве школьница получила множество травм на хоррор-квесте

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    Школьница получила многочисленные травмы при прохождении хоррор-квеста в Москве. Инцидент произошел в минувший четверг в игровом пространстве на Волгоградском проспекте, сообщает 18 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.

    По предварительной информации, во время прохождения квеста 13-летняя девочка получила многочисленные ушибы и ссадины, вследствие чего ей потребовалась медицинская помощь.

    По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

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