В Москве школьница получила множество травм на хоррор-квесте

Школьница получила многочисленные травмы при прохождении хоррор-квеста в Москве. Инцидент произошел в минувший четверг в игровом пространстве на Волгоградском проспекте, сообщает 18 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.



По предварительной информации, во время прохождения квеста 13-летняя девочка получила многочисленные ушибы и ссадины, вследствие чего ей потребовалась медицинская помощь.



По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

