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    В Петербурге задержали похоронных агентов, обещавших родственникам места на Северном кладбище

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    Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех человек по подозрению в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба ведомства.

    «Злоумышленники наживались на горе местных жителей и обманным путем заполучили у них более 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

    К задержанным обращались за помощью по захоронению тел умерших. С февраля по сентябрь 2020 года они, как сообщают правоохранительные органы, ввели в заблуждение троих петербуржцев о возможности захоронения на Северном и Серафимовском кладбищах.

    «Никаких договоров с администрациями кладбищ и иных разрешительных документов на данную деятельность у злоумышленников не было. <…> Цены на ритуальные услуги действующей организации были в 3–4 раза меньше заявленных "лжеритуальщиками"», — рассказали в МВД.

    От работы «лжеритуальщиков» пострадало еще более 20 человек. Силовики 15 февраля провели обыски в 9 квартирах, двух частных домах и трех офисных помещениях.

    Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

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