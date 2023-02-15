В Петербурге задержали похоронных агентов, обещавших родственникам места на Северном кладбище

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех человек по подозрению в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба ведомства.



«Злоумышленники наживались на горе местных жителей и обманным путем заполучили у них более 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.



К задержанным обращались за помощью по захоронению тел умерших. С февраля по сентябрь 2020 года они, как сообщают правоохранительные органы, ввели в заблуждение троих петербуржцев о возможности захоронения на Северном и Серафимовском кладбищах.

