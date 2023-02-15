В Петербурге обыскивают похоронных агентов, обещавших родственникам места на Северном кладбище

С десяток адресов проверяют сотрудники экономической полиции в рамках расследования дела о мошенничестве при организации похорон.



С утра семь десятков силовиков, как сообщает 15 февраля издание 47news, проводит обыски в квартирах и офисах, имеющих отношение к ритуальному бизнесу на Северном кладбище.



Оперативно следственные действия поддерживают порядка трех десятков сотрудником ОМОНа.



Следствие полагает, что некая группа лиц от имени индивидуального предпринимателя заключала договоры с родственниками погибших на организацию захоронения на Северном кладбище. При этом реального отношения к данному погосту они не имели, и просто обращались потом в легальную ритуальную фирму, работающую на кладбище. При этом сумму платили много меньше, чем получали от родственников.

