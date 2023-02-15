    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    В Петербурге обыскивают похоронных агентов, обещавших родственникам места на Северном кладбище

    1989
    обсудить

    С десяток адресов проверяют сотрудники экономической полиции в рамках расследования дела о мошенничестве при организации похорон.

    С утра семь десятков силовиков, как сообщает 15 февраля издание 47news, проводит обыски в квартирах и офисах, имеющих отношение к ритуальному бизнесу на Северном кладбище.

    Оперативно следственные действия поддерживают порядка трех десятков сотрудником ОМОНа.

    Следствие полагает, что некая группа лиц от имени индивидуального предпринимателя заключала договоры с родственниками погибших на организацию захоронения на Северном кладбище. При этом реального отношения к данному погосту они не имели, и просто обращались потом в легальную ритуальную фирму, работающую на кладбище. При этом сумму платили много меньше, чем получали от родственников.

    Судя по квалификации дела — в особо крупном размере — бизнес был поставлен на поток.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КладбищаКоррупцияМошенничествоПохороны
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close