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    Тягач остановился на «Сортавале» из-за колеса. Водитель и ребёнок из «Жигулей» все переломаны

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    Подробности серьёзного ДТП на автодороге «Сортавала» под Петербургом, во Всеволожском районе Ленобласти, стали известны «Фонтанке» 15 февраля.

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    ДТП, как уже сообщалось, случилось 14 февраля около 12:20 на 2-м километре трассы. Водитель тягача «Рено Премиум», житель Вологодской области, остановился на обочине для ремонта переднего колеса. И в какой-то момент в прицеп врезался 37-летний петербуржец на своём ВАЗ-21053.

    Оба пострадавших были доставлены в больницу в Токсово в тяжёлом состоянии. У водителя «Жигулей» медики диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких, открытый оскольчатый перелом бедренной кости со смещением, шок первой степени. У 6-летнего ребёнка (судя по имени, можно предположить, что это сын водителя) — сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, пневмоторакс, закрытый перелом нескольких рёбер, перелом лучевой кости со смещением.

    Про водителя ВАЗа известно, что он довольно аккуратен: в прошлом году его привлекали к административной ответственности один раз.

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. В такой аварии на ЗСД недавно погибла женщина. «Гелендваген» остановился во второй полосе по технической причине и, по данным МСС, успел простоять 8 минут. За это время к нему приехал инспектор, но от ДТП это не спасло. Смотрите видео.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб



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