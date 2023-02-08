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    «Гелендваген» простоял на ЗСД всего 8 минут, прежде чем в него влетел «Солярис»

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    «Гелендваген» остановился на ЗСД по техническим причинам. Некоторые детали смертельной аварии рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы» 8 февраля.

    Аварийный «Мерседес» стоял недолго: «Хёндэ Солярис» влетел в него через 8 минут. За это время на место успел доехать инспектор МСС. Сообщение о ДТП на табло и знаках переменной информации тоже уже было.

    ДТП, как уже писала «Фонтанка», случилось вчера около 20:20 на 17-м километре трассы, в Василеостровском районе. «Хендэ Солярис» врезался в стоящий во втором ряду «Гелендваген», затем его же ударил «Мерседес 350». Момент ДТП попал на видео. Погибла пассажирка «Соляриса», ещё два человека пострадали.

    В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» подчёркивают опасность остановки на магистрали и невнимательности, а также напоминают, что делать, если ваша машина сломалась прямо на дороге.

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