«Гелендваген» простоял на ЗСД всего 8 минут, прежде чем в него влетел «Солярис»

«Гелендваген» остановился на ЗСД по техническим причинам. Некоторые детали смертельной аварии рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы» 8 февраля.



Аварийный «Мерседес» стоял недолго: «Хёндэ Солярис» влетел в него через 8 минут. За это время на место успел доехать инспектор МСС. Сообщение о ДТП на табло и знаках переменной информации тоже уже было.



ДТП, как уже писала «Фонтанка», случилось вчера около 20:20 на 17-м километре трассы, в Василеостровском районе. «Хендэ Солярис» врезался в стоящий во втором ряду «Гелендваген», затем его же ударил «Мерседес 350». Момент ДТП попал на видео. Погибла пассажирка «Соляриса», ещё два человека пострадали.

