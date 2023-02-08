Смертельное ДТП на ЗСД попало на видео. У предполагаемого виновника — куча штрафов за превышение

ДТП, как уже сообщалось, случилось вчера около 20:20 на 17-м километре трассы, в Василеостровском районе. «Хендэ Солярис» врезался в стоящий во втором ряду 11-летний «Мерседес 55» — «Гелендваген». Его выкинуло вперёд, и в него влетел «Мерседес 350». На записи очевидца хорошо видно, что стоящая машина мигает аварийкой, а перед ней — автомобиль технической службы с аварийной сигнализацией.

Смертельное ДТП на ЗСД зафиксировал регистратор очевидца. Видео он опубликовал 8 февраля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», предполагаемый виновник ДТП — 30-летний водитель «Соляриса» в прошлом году 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Из них 17 раз — за превышение скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч. Один штраф остался неоплаченным.

В ДТП погибла его пассажирка, возможно — мать. Пострадал он сам и пассажирка «Гелендвагена» из Смоленска.



Остановка на проезжей части скоростной магистрали часто становится причиной аварий. Подписчики «ДТП и ЧП» обсуждают эту тему. «Я проезжал там, когда «Гелик» еще стоял на аварийке по центру, в него чуть «Ниссан» не влетел, хорошо, мы с ним среагировали (успел перестроится в мой ряд)», — рассказывает Азамат. «Тоже мимо проехала и сказала, что 100% в него влетят. Через 40 минут ехала назад, влетели», — пишет Люсь.

