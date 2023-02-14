    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-в

    769мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd73.63eur78.67

    «Жигули» въехали в стоящий самосвал на «Сортавале», среди пострадавших — ребенок

    1927
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезная авария с участием большегруза затрудняет движение по трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти днем 14 февраля. Помощь медиков потребовалась двоим.

    Информация о ДТП поступила около 12:50, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На 2-м километре федеральной дороги А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга, неподалеку от деревни Корабсельки, легковой автомобиль ВАЗ врезался сзади в стоявший в полосе безопасности самосвал.

    В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение по трассе в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга растянулся на 3 километра.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикомДТП с детьмиЛенинградская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close