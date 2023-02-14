«Жигули» въехали в стоящий самосвал на «Сортавале», среди пострадавших — ребенок

Серьезная авария с участием большегруза затрудняет движение по трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти днем 14 февраля. Помощь медиков потребовалась двоим.
Информация о ДТП поступила около 12:50, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На 2-м километре федеральной дороги А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга, неподалеку от деревни Корабсельки, легковой автомобиль ВАЗ врезался сзади в стоявший в полосе безопасности самосвал.
В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение по трассе в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга растянулся на 3 километра.