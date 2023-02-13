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    Членам «банды амазонок» вынесли приговор. Трое из них будут сидеть в колонии четверть века

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    26 комментариев

    Ростовский областной суд приговорил участников «банды амазонок» к срокам до 25 лет колонии. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.

    Инессе и Виктории Тарвердиевым назначили наказание в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, а Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима, при том что во время прений гособвинитель просил для него пожизненное.

    Напомним, что банда действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013-го. Руководителя Романа Подкопаева убили при задержании. Преступники совершили не менее 10 убийств. В их числе — то, что произошло в 2009 году на федеральной трассе «Дон». Жертвой стали сотрудник МВД из Нижегородской области Дмитрий Чудаков, его супруга и двое их малолетних детей. Отца и сына застрелили из карабина, мать и дочь погибли от множества ножевых ранений.

    Известно, что во время судебного следствия Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину.

    Следствие установило, что с 2007 года руководство бандой осуществляли Инесса Тарвердиева и её сожитель — Роман Подкопаев. Сергей Синельник был инспектором ГИБДД: он помогал скрывать следы преступления и сбывать похищенное. Кроме того, он дал участникам доступ к полицейской радиостанции, с помощью которой можно было прослушивать переговоры сотрудников.

    В сентябре 2013 года, после очередного убийства, Подкопаева и Тарвердиеву заметили полицейские, которые начали по ним стрельбу. В итоге Подкопаев и один из силовиков погибли.

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    Комментарии 26

    Гость13 Фев 2023 в 15:25
    А за совершенные в Ставропольском крае убийства будут проводить следствие и дополнительное наказание?
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 15:04
    По особо тяжким статьям, с таким количеством убийств, да ещё с убийством сотрудника, никаких УДО и амнистий НЕ БЫВАЕТ!
    +0−0
    мухомор13 Фев 2023 в 15:02
    не вижу визгов феминисток за отмену ч.2 ст.57 УК РФ.
    в современном мире это просто чудовищно,
    что женщины не имеют равных прав с мужчинами.
    отсутствие возможности уехать на пожизненное содержание государством это против всякой логики и нравственных ориентиров. это дикость и варварство.
    мужик, который сделал гораздо меньше, почему-то будет бесплатно жить и есть всю оставшуюся жизнь за счёт налогоплательщиков.
    а женщины, трудившиеся усерднее и с гораздо большим KPI получили только 25 лет проживания с питанием.
    +1−0
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