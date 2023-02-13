Членам «банды амазонок» вынесли приговор. Трое из них будут сидеть в колонии четверть века

Ростовский областной суд приговорил участников «банды амазонок» к срокам до 25 лет колонии. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.



Инессе и Виктории Тарвердиевым назначили наказание в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, а Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима, при том что во время прений гособвинитель просил для него пожизненное.



Напомним, что банда действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013-го. Руководителя Романа Подкопаева убили при задержании. Преступники совершили не менее 10 убийств. В их числе — то, что произошло в 2009 году на федеральной трассе «Дон». Жертвой стали сотрудник МВД из Нижегородской области Дмитрий Чудаков, его супруга и двое их малолетних детей. Отца и сына застрелили из карабина, мать и дочь погибли от множества ножевых ранений.

