Членам «банды амазонок» вынесли приговор. Трое из них будут сидеть в колонии четверть века

Ростовский областной суд приговорил участников «банды амазонок» к срокам до 25 лет колонии. Об этом 13 февраля сообщает ТАСС.
Инессе и Виктории Тарвердиевым назначили наказание в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима, а Сергею Синельнику — 25 лет колонии строгого режима, при том что во время прений гособвинитель просил для него пожизненное.
Напомним, что банда действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013-го. Руководителя Романа Подкопаева убили при задержании. Преступники совершили не менее 10 убийств. В их числе — то, что произошло в 2009 году на федеральной трассе «Дон». Жертвой стали сотрудник МВД из Нижегородской области Дмитрий Чудаков, его супруга и двое их малолетних детей. Отца и сына застрелили из карабина, мать и дочь погибли от множества ножевых ранений.
Известно, что во время судебного следствия Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину.
Следствие установило, что с 2007 года руководство бандой осуществляли Инесса Тарвердиева и её сожитель — Роман Подкопаев. Сергей Синельник был инспектором ГИБДД: он помогал скрывать следы преступления и сбывать похищенное. Кроме того, он дал участникам доступ к полицейской радиостанции, с помощью которой можно было прослушивать переговоры сотрудников.
В сентябре 2013 года, после очередного убийства, Подкопаева и Тарвердиеву заметили полицейские, которые начали по ним стрельбу. В итоге Подкопаев и один из силовиков погибли.