Посольство США призвало американцев покинуть Россию: новости СВО за 13 февраля

Посольство США уже выпускало подобное предупреждение для сограждан в сентябре прошлого года Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 февраля.



Посольство США снова призвало американцев покинуть Россию Посольство США выступило с обращением к американцам, живущим в России. В посольстве заявили, что американским гражданам в России может грозить преследование и неправомерное задержание российскими правоохранительными службами.



— Россия может отказать гражданам в признании двойного гражданства США, лишить их доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и / или призвать на военную службу, — говорится в сообщении на сайте посольства.



В дипмиссии добавили, что посольство ограничено в своих возможностях помощи американским гражданам, в том числе в помощи с выездом из России, и призвали как можно скорее самостоятельно покинуть страну. Подобное предупреждение посольство уже выпускало в сентябре прошлого года.



В Кремле нет данных о второй волне мобилизации Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередные слухи о планируемой второй волне частичной мобилизации. По его словам, таких данных у Кремля нет. Вопрос возник после того, как посольство США призвало сограждан покинуть Россию, в числе причин указывалась и вероятность новой волны мобилизации.

— Такие призывы мы слышим не первый раз. Поэтому это не новация. А то что там упоминаются граждане с двойным гражданством — эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от второго гражданства, — пояснил Дмитрий Песков.



Позднее в Госдуме подтвердили, что возможность второй волны мобилизации не обсуждается. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России завершилась. Указ о завершении мобилизации не подписан: власти говорят, что он не нужен. Тем не менее слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще прошлой осенью. В начале этого года некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему, заявляя, что частичную мобилизацию в России могут продолжить. В Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях. Мы подробно разбирали, что говорили власти о вероятности второй волны после завершения мобилизации.



Губернатор Курской области рекомендовал подчиненным отказаться от отпусков за границей Губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал своим подчиненным — в том числе руководителям администраций районов и муниципалитетов — отказаться от отпусков за границей.

— Коллеги, хочу обратить внимание на самодисциплину. С учетом складывающейся обстановки понятно, что без отпусков совсем сложно, потому что работаем без выходных, но я вижу заявления на отпуск на 2–3 недели, это, на мой взгляд, чересчур. Проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо. В правительстве Курской области меня коллеги услышали, но я вижу такие заявления от руководителей районного и муниципального уровня. Главы районов, муниципальных образований, давайте более сдержанно к этому относиться, в конце концов, совесть должна быть, — сказал Старовойт.



В начале января депутат Курской областной думы Максим Васильев подвергся критике, в том числе со стороны губернатора региона Романа Старовойта, за видеоприветствие, записанное во время новогодних каникул в Мексике.

Мы рассказывали о том, что региональные власти настоятельно рекомендуют чиновникам и депутатам воздержаться от поездок за границу, несмотря на то, что официального запрета на выезд за рубеж нет. Соответствующие рекомендации дали власти Вологодской, Ульяновской, Тамбовской, Брянской областей и республик Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения. По его словам, заграничный отпуск для чиновников — это вопрос этики, «аппаратных ограничений здесь нет».

Омбудсмен РФ обратится в СК из-за видео с убийством сотрудника ЧВК «Вагнер» В телеграм-канале Grey Zone опубликовали видео с убийством сотрудника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко. В посте с видео указано, что мужчина получил сроки за разбой и убийство, затем попал в ЧВК «Вагнер», а через 4 дня перешел на сторону Украины. — В плену же дал интервью, где признался о изначальном плане на предательство. Также выразил мнение и надежду о том, что Крым перейдет Украине, а Россия ему не нужна, — написали в телеграм-канале.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РБК, что намерена обратиться в Следственный комитет, чтобы там проверили это видео: — Я намерена направить [обращение] в Следственный комитет с целью провести проверку подлинности этого видео <...>, внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять.



Видео прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — он заявил, что «дети развлекаются», а «фильм про Якущенко» больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Пригожин отметил, что при желании его пресс-служба «может поделиться следующей серией». Позднее пресс-служба ЧВК «Вагнер» опубликовала второй ролик с Дмитрием Якущенко, в котором он извинился за свои интервью из украинского плена и заявил, что принес оттуда много ценной информации, «которая спасла жизнь многим ребятам», после чего был прощен. Видео было сопровождено комментарием «Дмитрий Якущенко — молодец». В посте не уточняется, когда именно и в какой последовательности были сняты оба ролика.